Medvedev: con gli F16 a Kiev più vicina un'apocalisse nucleare

L'addestramento dei piloti ucraini all'uso degli F-16 o di altri caccia è un passo importante che permetterà a un certo momento agli alleati di fornire jet a Kiev. Così oggi il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Mosca torna ad agitare lo spettro nucleare. Più armi l'Occidente invia in Ucraina più diventa probabile uno scenario da apocalisse nucleare, ha affermato il vice capo del Consiglio di Sicurezza nazionale Medvedev, in merito all’eventuale consegna a Zelensky di aerei da guerra da parte dell’Alleanza Atlantica. L’ex presidente russo ha anche accusato di falsità le autorità di Kiev per l’incursione a Belgorod, sul suolo della Federazione. Sono bugie le dichiarazioni sulla loro estraneità al blitz di sabotatori, ha detto Medvedev. Secondo i russi l'incursione è stata compiuta dagli ucraini in risposta alla sconfitta subita a Bakhmut.





Putin torna a parlare della guerra, negando le proprie responsabilità

"La Russia non ha iniziato la guerra, ma con l'operazione militare speciale sta cercando di mettere fine a una guerra condotta dal nemico del nostro popolo da nove anni nel Donbass". Così il presidente russo Vladimir Putin durante una cerimonia al Cremlino. 'Viene spesso detto che la Russia ha iniziato la guerra. No, la Russia, con l'aiuto di un'operazione militare speciale, sta ercando di fermare la guerra condotta contro di noi, contro il nostro popolo che, in parte e a causa di una ingiustizia storica, è finito fuori dai confini dello storico stato russo", ha aggiunto Putin.





Ancora una morte sospetta di un politico russo

Il Vice ministro della Scienza e dell'istruzione superiore Kucherenko è morto in circostanze ancora non chiare, dopo essersi sentito male sull'aereo che lo riportava in Russia da Cuba. "Kucherenko si è sentito male sull'aereo con cui rientrava, insieme alla delegazione russa, da un viaggio di lavoro a Cuba. L'aereo ha effettuato un atterraggio a Mineralny Vody, dove sono intervenuti medici ma Kucherenko non ha potuto essere salvato", si legge nel comunicato diffuso dal ministero. L'autopsia sarà effettuata domani. Roman Super, fuggito all'estero poco dopo l'invasione in Ucraina, ha fatto sapere di aver parlato con Kucherenko prima della partenza per Cuba. Mi aveva detto di aver paura per la sua vita, ha spiegato il giornalista.