Nuovo massiccio attacco della Russia all'Ucraina, la Polonia ha fatto decollare i caccia verso Kiev

"L'Ucraina è stata colpita, nelle ultime ore. da uno dei più potenti attacchi aerei mai lanciati dalla Russia dall'inizio della guerra" : lo ha dichiarato, questa mattina, il ministro degli Esteri di Kiev, Andryi Sybiha. "La Russia ha lanciato droni e missili contro città pacifiche, civili dormienti, infrastrutture essenziali", ha denunciato, inoltre, Sybiha.





Missili su impianti dell'energia

Il ministro dell'Energia dell'Ucraina, German Galushchenko, ha scritto su Telegram, in nottata, che l'aviazione di Mosca ha colpito il sistema elettrico e che le forze russe hanno attaccato gli impianti di produzione e trasmissione di elettricità in tutto il Paese. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitchko, ha riferito, invece, di un ferito quando un frammento di drone è caduto su un condominio della capitale. Autorità locali e media ucraini hanno dato notizia di numerose esplosioni, in particolare nel Sud, in città come Zaporizhzhia, Odessa, Mykolaiv e Chernihiv.





La reazione di Zelensky

"Un massiccio bombardamento coordinato ha colpito tutte le regioni dell'Ucraina. Nel corso della notte e della mattinata, i terroristi russi hanno utilizzato droni di vario tipo , in particolare gli Shahed, ma anche missili da crociera, missili balistici e ipersonici Zirkon, Iskander e Kinzhal. In totale 120 missili e 90 droni. Le nostre forze di difesa aerea hanno distrutto più di 140 di questi. L'obiettivo del nemico erano le nostre infrastrutture energetiche in tutto il Paese. Purtroppo, ci sono danni": lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sul proprio canale Telegram.





La Polonia ha fatto partire i caccia