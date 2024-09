Oggi, domenica 15 settembre, il duca di Sussex, Harry compie 40 anni, il principe ribelle resta lontano da Londra

Oggi, domenica 15 settembre, Harry, duca di Sussex compie 40 anni. Anche se è lontano, dalla famiglia reale britannica, dopo lo strappo avvenuto quattro anni fa e l'esilio negli Stati Uniti con la moglie Meghan, ha voluto mandare un messaggio al Regno Unito. Il secondogenito di re Carlo III, tramite una nota inviata alla Bbc si è detto "emozionato" per l'importante compleanno che cade oggi di non essere più ansioso come dieci anni fa, quando a 30 anni non aveva ancora trovato un suo preciso equilibrio. Al compimento dei sui primi 40 anni è in arrivo per il duca lo sblocco di un'ulteriore, sostanziosa quota d'eredità. Infatti entreranno nelle sue tasche ben 5 milioni di sterline, secondo la ripartizione del patrimonio personale della bisnonna, la Regina Elisabetta, morta nel 2002 e che stabilì un lascito in parti diseguali per i pronipoti. All’altro nipote, William spetterebbero altre entrate in veste di erede al trono.





Gli impegni

Passano gli anni, ma per Harry i tanti impegni restano e il duca di Sussex si dice pronto a portare avanti le promesse: "Qualunque sia l'età, la mia missione è continuare a mostrarmi presente e fare del bene nel mondo". E sono tante le attività di volontariato. Dal patrocinio degli Invictus Games, i giochi sportivi per i reduci di guerra mutilati, gli appuntamenti pubblici negli Usa e all'estero dove far sentire la sua voce, come la visita con Meghan in Colombia dello scorso mese scorso in cui ha attaccato duramente le 'fake news' dopo i violenti disordini dei gruppi dell'ultradestra nel Regno all'insegna del razzismo e dell'islamofobia, innescati e alimentati proprio dalla disinformazione. Non manca la crociata del principe Harry contro i tabloid britannici causate dalle violazioni della sua privacy e in generale per gli abusi del giornalismo scandalistico.





I festeggiamenti in famiglia

Oggi il duca di Sussex, Harry, festeggerà con la famiglia in California, subito dopo partirà per una breve vacanza con un gruppo di amici. Harry è anche un padre felice ed è impegnato nel rendere il mondo migliore per i propri figli, Archie, 5 anni, e Lilibet, 3: "Diventare padre di due bambini incredibilmente gentili e divertenti mi ha dato una nuova prospettiva sulla vita, oltre a migliorare la concentrazione in tutto il mio lavoro".





Niente ritorno di fiamma con la Famiglia Reale

Sono state smentite le voci diffuse dai tabloid, che volevano Harry in procinto di contattare certi vecchi amici nel Regno per un eventuale ritorno dagli Usa con un riavvicinamento alla corte motivato da una presunta insofferenza per la vita californiana. Restano le divisioni coi Windsor, soprattutto col fratello maggiore William. Tra lui e l’erede al trono le distanze restano e si è visto anche al recente funerale dello zio, lord Robert Fellowes, cognato di Lady D. La freddezza tra i due fratelli è emersa anche in quell'occasione. Non si sono rivolti nemmeno la parola. Le divisioni sono nate dai contenuti dell'autobiografia del principe dal titolo 'Spare'. A ottobre arriverà un’edizione tascabile e non sarà ricca di colpi di scena. Lo ha deciso lo stesso Harry per non accendere nuove tensioni nella Royal Family segnata da mesi di preoccupazioni per la duplice diagnosi di cancro per re Carlo e la principessa Kate.