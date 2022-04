Oggi è il Gelato Day, la giornata mondiale del gelato

Le parole del presidente di Artglace

Il traguardo raggiunto è importante perché è l’unica “Giornata”, che il Parlamento europeo ha finora dedicato ad un alimento. “Dopo due anni di chiusure a causa della pandemia, il 24 marzo festeggeremo il decennale del Gelato Day inaugurando ufficialmente la stagione 2022 del gelato artigianale: una stagione che ci auguriamo possa essere di vera ripresa per tutto il settore e per l’intera filiera, e soprattutto una stagione che ci vedrà più uniti e vicini” ha detto Domenico Belmonte, Presidente di Artglace, la confederazione delle associazioni del gelato artigianale della comunità europea, “La Giornata Europea del Gelato Artigianale rappresenta l’unione di tutti i Paesi europei ed è cresciuta negli anni coinvolgendo numerosi altri Paesi, tutti uniti dalla stessa, grande passione per il gelato artigianale, da sempre espressione di qualità, di autenticità e di territorialità, capace di mettere d’accordo proprio tutti, grandi e piccoli, in tutto il mondo” ha aggiunto.

La ricetta di silvia Chirico

Artglace, in collaborazione con Longarone Fiere Dolomiti e IEG- Italian Exhibition Group, aveva indetto un concorso tra gelatieri europei, con lo scopo di decretare “Dolce Sinfonia”, il gusto protagonista della decima edizione del Gelato day. A vincere è stata la ricetta di Silvia Chirico, titolare della Tenuta Chirico ad Ascea (Salerno), che prevede: gelato a base di cioccolato e nocciola, arricchito con due prodotti tipici della sua terra, la ricotta e i fichi. Il gusto dell’anno sarà proposto sia in tutte le gelaterie d’Italia sia In tutti i paesi europei, dove verranno proposti eventi, incontri e iniziative che avranno lo scopo di diffondere la cultura del gelato artigianale.