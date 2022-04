Fedez rivela la malattia che lo ha colpito, l'operazione durata sei ore

L’ annuncio della malattia è arrivato giovedì scorso attraverso un video in cui Fedez non spiegava esattamente il tipo di disturbo che lo aveva colpito. Oggi attraverso un post Instagram ha rivelato di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas e di essersi sottoposto a un intervento durato sei ore. Molti i commenti di vicinanza dei personaggi del mondo dello spettacolo come Mara Venier, Noemi, Francesca Michielin, Donatella Versace, Jovanotti, Giorgia, Emma, il calciatore della nazionale Italiana Verratti e molti altri. Il cantante ha poi condiviso anche un breve video nelle strorie che ritrae il primo figlio Leone che gli porta un quadretto colorato per la festa del papà.

Le parole di Fedez e Chiara Ferragni

Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”, ha scritto Fedez in un post accompagnato da una serie di foto, tra cui una che lo ritrae in piedi con il camice da operazione nella sua stanza di ospedale, altre insieme a Chiara Ferragni e una in cui si vede la cicatrice dopo l’intervento.







Sua moglie ha postato invece una foto di loro abbracciati sul letto scrivendo: ”Questa foto è stata fatta lunedì pomeriggio all'ospedale, il giorno prima della sua delicata operazione al pancreas. Eravamo spaventati per ogni cosa: la sua diagnosi, il suo intervento, la sua ripresa e per il futuro della nostra famiglia. L'operazione di martedì è andata bene e lui si sta riprendendo e speriamo che questo diventi solo un brutto ricordo che ci insegni, ancora una volta, l'importanza di apprezzare la vita al meglio, ogni giorno. Grazie a tutti quelli che ci hanno fatto sentire il loro amore e hanno detto una preghiera per noi, ci ha dato molta forza”.

Il giorno della diagnosi

Qualche ora dopo, la moglie Chiara Ferragni ha pubblicato un post con una serie di foto che la ritraggono con il marito nella settimana dopo la diagnosi. Racconta di essersi presa un periodo di pausa dai social media e di aver trascorso più tempo possibile con la sua famiglia, e di aver festeggiato il quarto compleanno del primo figlio Leone.