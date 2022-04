Questa notte scatterà il cambio dell’ora e perché non è stata abolita?

Questo farà guadagnare un’ora in più di luce alla sera mentre di prima mattina ci sarà buio più a lungo. L’ora legale resterà attiva fino all’ultimo fine settimana di ottobre. L’ora legale è stata introdotta per la prima volta durante la prima guerra mondiale per ridurre i consumi elettrici ed è stata reintrodotta definitivamente nel 1966. A livello europeo tutti gli stati attuano il cambio dell’ora, spostando le lancette dell’orologio avanti a marzo e portandole indietro a ottobre.

Porre fine al cambio dell’ora e la posizione dell’Italia

Negli anni scorsi, è stato indetto un referendum internazionale on line al quale hanno partecipato 4,8 milioni di cittadini europei. L’84% si è detto favorevole a porre fine al cambio dell’ora. Nel 2018 l’Unione europea ha invitato tutti gli stati membri a decidere la propria posizione a riguardo. Quella dell’Italia è di mantenere l’ora legale per il risparmio energetico. Secondo una stima fatta quest’anno da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, nei sette mesi di ora legale l’Italia risparmierà oltre 190 milioni di euro e avrà un minore consumo di energia elettrica pari a circa 420 milioni di Kilowattora. Dal 2004 al 2021, secondo l’analisi della società guidata da Stefano Donnarumma, il minor consumo di energia elettrica per l’Italia dovuto all’ora legale è stato complessivamente di circa 10,5 miliardi di KWh e ha comportato un risparmio di oltre 1,8 miliardi di euro. Anche la Spagna è contraria all’eliminazione dell’ora legale.

Gli effetti sulla salute

Il cambio dell’ora può avere più effetti sul benessere e sulle abitudini delle persone. Può provocare leggeri disturbi come emicrania perdita d’appetito o insonnia. Coloro che tendono ad essere più attivi nelle ore serali avranno qualche difficoltà ad abituarsi perché farà buio un’ora più tardi. Alcune persone impiegano anche alcune settimane per ritrovare l’equilibrio.