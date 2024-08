Olimpiadi Parigi, storico oro alla trave per D'Amato nelle skeet di coppia per Bacosi-Rossetti

Le Olimpiadi di Parigi continuano a regalare medaglie ed emozioni fortissime allo sport italiano. In una giornata già memorabile per l’oro di Bacosi-Rossetti nello skeet di coppia del tiro a volo e quello straordinario di Alice D’Amato alla trave, bronzo nella stessa gara per Manila Esposito. Nell'atletica, qualificati per le semifinali dei 200 metri Desalu e Tortu. Ma la notizia più bella è che Gianmarco Tamberi, dopo i dolori ai reni accusati nelle scorse ore, è partito regolarmente per Parigi ed ha assicurato che sarà al 100% in gara nel salto in alto. A proposito di uomini che volano, lo svedese Armand Duplantis ha migliorato il record del mondo di salto con l’asta che già gli apparteneva, superando i 6,25 metri. L’altra impresa di giornata è stata quella della nazionale maschile di pallavolo, che sotto 0-2, ha sconfitto 3 a 2 il Giappone, dopo avere anche rimontato tre match point. Grazie a questa clamorosa rimonta gli azzurri si sono guadagnati l’accesso in semifinale, dove incontreranno i padroni di casa della Francia.