Omicidio di Giulia Cecchettin, è finita la fuga di Filippo Turetta, fermato in Germania

La fuga di Filippo Turetta è finita. Il giovane è stato fermato questa mattina in Germania. A darne notizia, l'avvocato del ragazzo, Emanuele Compagno, che ne ha avuto conferma, ed ha informato i genitori. L'arresto del 22enne accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin - il cui corpo è stato trovato ieri in una scarpata della Val Caltea, a Barcis - è avvenuto vicino a Lipsia. Turetta, secondo quanto si apprende, è stato bloccato in auto sull'autostrada A9 all'altezza della cittadina di Bud Durremberg ed è ora trattenuto in un ufficio della polizia tedesca.





Sul computer di Turetta ricerche su kit per la sopravvivenza in alta quota

Gli investigatori, analizzando la cronologia del computer di Filippo Turetta, hanno trovato ricerche su kit per la sopravvivenza in alta quota. Lo scrive oggi il Corriere della Sera. Turetta avrebbe inoltre utilizzato banconote con macchie di sangue per fare benzina in un distributore automatico di Cortina, durante la sua fuga. Le telecamere di videosorveglianza hanno inquadrato l'auto, la Fiat Punto nera, ed il ragazzo che introduceva il denaro nello sportello. Le banconote sono state trovate dal gestore dell'impianto.





Il papà di Giulia: "Mi manchi già tantissimo, abbraccia la mamma"

"Amore, mi manchi già tantissimo. Abbraccia la mamma e dalle un bacio da parte mia". E' il messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook da Gino Cecchettin, il papà di Giulia. Poi una citazione "L'amore vero non umilia, non delude non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide".





La sorella Elena: "Non starò mai zitta, non mi farete mai tacere"

"Io non starò mai zitta. Non mi farete mai tacere". E' il messaggio che Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, ha pubblicato nelle storie di Instagram. Negli ultimi messaggi del social, stamani Elena riprende e copia altre storie dedicate alla violenza di genere, sulla "cultura dello stupro" che alimenta e protegge i violenti, e alla citazione dell'attivista peruviana Cristina Torres Cáceres: "Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima".