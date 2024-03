Baltimora, nave a fuoco urta un ponte e lo fa crollare, si temono molte vittime

Tragico risveglio a Baltimora, dove nella notte (alle 6.35 in Italia) è crollato il ponte Francis Scott Key dopo che una nave cargo di 300 metri ha urtato uno dei piloni. In salvo due persone, una ventina i dispersi. La portacontainer ha preso fuoco ed è affondata. "Questa è una tragedia inconcepibile... i nostri pensieri vanno alle persone coinvolte", ha detto il sindaco di Baltimora, Brendon Scott.





La dinamica dell'incidente

La nave Dali che ha provocato il crollo del Francis Scott Key Bridge di Baltimora sembra aver perso energia ed essere andata fuori rotta subito prima dell'impatto con uno dei piloni del ponte. In un video ripreso da telecamere di sicurezza si vede anche il mercantile, che aveva a bordo numerosi container diretti a Colombo in Sri Lanka, emettere una colonna di fumo scuro prima dell'impatto. La perdita di corrente sembra essere avvenuta alle 01:24:32 ora locale per circa 60 secondi. Un minuto dopo la nave emette fumo nero. Le luci si spengono di nuovo per una seconda volta due minuti prima dell'impatto. La Dali ha urtato il ponte alle 01:28:44, mezz'ora circa dopo aver lasciato il porto di Baltimora, e il ponte è crollato quattro secondi dopo. Una larga chiazza di carburante diesel è stata segnalata nel fiume di Baltimora.







Dichiarato lo stato di emergenza

Il governatore del Maryland Wes Moore ha dichiarato lo stato di emergenza. "Abbiamo messo in piedi un team composto di varie agenzie per far arrivare rapidamente risorse federali fornite dall'amministrazione Biden, mentre continuiamo a restare in contatto con chi provvede ai soccorsi e a valutare e rispondere a questa tragedia", ha detto Moore.





Il ponte di Baltimora aperto nel 1977, lungo 2.632 metri

Il ponte Francis Scott-Key è stato aperto nel 1977: all'epoca dell'inaugurazione, il New York Times scrisse che avrebbe fornito agli automobilisti in viaggio lungo la East Coast degli Usa "una alternativa attraente" rispetto al Baltimore Harbor Tunnel perennemente intassato dal traffico. Ha una lunghezza di 2.632 metri. Il transito è in media di 11 milioni di veicoli all'anno ed è una delle vie autorizzate per trasportare merci pericolose attraverso il porto di Baltimora che non possono attraversare i due tunnel intitolati al Baltimore Harbor e Fort McHenry.