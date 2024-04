Salerno, bimbo di 13 mesi azzannato e ucciso da due pitbull, ferita anche la madre

Un bimbo di 13 mesi è stato azzannato e ucciso da due pitbull. La tragedia è avvenuta in località Campolongo a Eboli, in provincia di Salerno. Da una prima ricostruzione, al momento dell'aggressione il bimbo era in braccio ad uno zio, e c'era anche la madre. I cani sarebbero entrati all'interno del cortile privato, aggredendo il piccolo e gli adulti. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare.





Ferita anche la madre, è in grave stato di shock

Anche la madre del bimbo è rimasta ferita nel disperato tentativo di salvare il suo piccolo dalla ferocia dei pitbull. Si trova ancora ricoverata in ospedale per le ferite riportate e in grave stato di shock. La donna non sarebbe in pericolo di vita.





I pitbull, di proprietà di un'amica di famiglia, non erano sorvegliati

Dalle prime, frammentarie, informazioni, i pitbull sarebbero di proprietà di un'amica di famiglia e non erano sorvegliati. I cani, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Eboli, sarebbero fuggiti da un cortile attiguo all'abitazione del piccolo, raggiungendo il giardino della villetta della vittima. La donna, padrona dei cani, non avrebbe sorvegliato i due pitbull e non sarebbe più residente in zona. Sul caso è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Salerno.