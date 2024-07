Omicidio di Sharon Verzeni: caccia all killer della donna, uccisa in strada a Terno d'Isola, due notti fa

Indagini in corso

Nessuna ombra sembra allungarsi sulla vita di Sharon Verzeni. Aveva studiato per diventare estetista, ma lavorava nel bar-pasticceria Vanilla di Brembate. A Bottanuco, suo paese d'origine, il padre è molto conosciuto perché per anni ha lavorato all'anagrafe comunale. Si era trasferita a Terno per vivere con il suo compagno. I due vengono descritti come sereni, una coppia tranquilla. Sharon, ha raccontato il compagno, amava passeggiare a tarda sera da sola: un'abitudine che viene anche riferita da alcuni vicini di casa e su cui il papà ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera. che le era stato consigliato dalla dietologa . I genitori, partiti qualche giorno fa per una vacanza in Egitto, non appena hanno appreso della tragica morte della figlia, hanno subito preso un volo di rientro per tornare a Terno.