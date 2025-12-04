"Ora cerco il vero amore": Can Yaman torna single. Ecco cosa è accaduto nelle ultime settimane...

Secondo il settimanale Diva e donna è finita la storia d'amore tra "Sandokan" e la dj Sara Bluma

La notizia viene lanciata dal settimanale Diva e donna, subito fa rumore. Ed il giro del web è servito. Can Yaman - reduce dall'ultimo successo televisivo con Sandokan - è single. La sua storia con la dj Sara Bluma a quanto pare è finita. E i motivi, al momento, non si conoscono: silenzio assoluto. Nessuno dei due parla. 

L'INDIZIO SUI SOCIAL

Silenzio sui social per diverse settimane. Nessuno scatto insieme. Così, i fan hanno iniziato subito a sospettare. Ora l'ipotesi della fine della loro storia viene confermata dal settimanale Diva e donna, che ha parlato di rottura in un servizio che trovate nel nuovo numero in edicola. "Ora cerco un vero amore", così l'attore ha confidato. 

E poi altri indizi sulla loro rottura sono arrivati direttamente dai social: i due, secondo rumors, non si seguono più. L'ultima volta che i fan li hanno visti insieme è stato in occasione di una vacanza a Tenerife ad ottobre scorso. Poi il silenzio.

La storia d'amore è iniziata a luglio quando si sono mostrati felici sotti i riflettori ed i flash dei paparazzi. Ma la loro unione è stata scandita anche dalla riservatezza: nessuna intervista e tanta privacy. 

IL SUCCESSO CON SANDOKAN

Per l'attore turco, amatissimo dal pubblico, è un momento positivo sul fronte cinematografico: ha interpretato, con un successo fortissimo, la serie Sandokan - in onda di recente su Rai1. La prima puntata è stata seguita da quasi 7 milioni di telespettatori ed il 33% di share. 

