Oscar 2025, Anora è il miglior film. Clamoroso: Mikey Madison è la miglior attrice per Anora. Adrien Brody è miglior attore protagonista

04:46 - TERMINA LA CERIMONIA DELLA 97ESIMA EDIZIONE DEI PREMI OSCAR

04:43 - Anora vince il premio come miglior film agli Oscar 2025. La pellicola porta a casa ben cinque statuette

04:36 - CLAMOROSO. MIKEY MADISON È LA MIGLIOR ATTRICE PER "ANORA". BATTUTA DEMI MOORE.

04:28 - SEAN BAKER È IL MIGLIOR REGISTA PER ANORA. LA PELLICOLA SALE A QUOTA 3 OSCAR VINTI

04:20 - ADRIEN BRODY È IL MIGLIOR ATTORE PRTOAGONISTA PER "THE BRUTALIST". BATTUTO CHALAMET

04:08 - È il momento dell'omaggio a Quincy Jones

04:05 - L'attore Mark Hamill annuncia che l'Oscar per la miglior colonna sonora lo vince "The Brutalist" per il lavoro fatto da Daniel Blumberg.

03:59 - A sorpresa "Io sono ancora qui" vince il premio per il miglior film internazionale, strappandolo così al superfavorito Emilia Perez

03:53 - The Brutalist vince l'Oscar per la miglior fotografia

03:39 - Entra in scena Morgan Freeman che ricorda Gene Hackman. I due avevano lavorato nel film "Gli spietati"

03:36 - L'Oscar per il Miglior cortometraggio è andato a I'm Not A Robot di Victoria Warmerdam e Trent

03:29 - I migliori effetti speciali li ha vinti Dune Parte 2 come da pronostici

03:25 - L'Oscar 2025 per il miglior sonoro è stato assegnato a Dune parte 2

03:21 - Tutti in piedi per i pompieri di Los Angeles che sono intervenuti nelle settimane passate per domare gli incendi che hanno colpito Hollywood.

03:10 - Entrano in scena Selena Gomez e Samuel L. Jackson che annunciano l'Oscar per il miglior cortometraggio documentario e il miglior documentario. Vincono rispettivamente "The only girl in the orchestra" e "No other land"

03:02 - Emilia Perez vince il premio per la miglior canzone ("El Mal)

02:57 - L'Oscar per il miglior production design è andato a Wicked

02:44 - Isabella Rossellini non è riuscita nell'impresa. Zoe Saldana, come da pronostici, è la MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA per Emilia Perez.

02:39 - Miglior montaggio è stato assegnato a Anora

02:24 Omaggio a James Bond. Presenti in sala Barbara Broccoli e Micheal Wilson, gli storici produttori del franchise che recentemente hanno ceduto il controllo creativo del brand ad Amazon

02:22 - The Substance vince il premio come miglior trucco e acconciatura

02:10 - Il Premio per la miglior sceneggiatura non originale invece è stato assegnato a Conclave

02:07 - L'Oscar per la Miglior sceneggiatura originale è stato assegnato a Anora di Sean Baker. Un premio importante che potrebbe consentire alla pellicola di vincere ancora molto più avanti nella serata.

01:56 - Oscar per i migliori costumi assegnato a Wicked. "Sono il primo nero a vincere questo Oscar" ha detto Paul Tazewell sul palco, ringraziando il cast a cominciare da Ariana Grande e Cinthya Erivo.

01:44 - L'Oscar per il miglior corto d'animazione è andato a In the Shadow of the Cypress di Shirin Sohani e Hossein Molayemi.

01:38 - FLOW È IL MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE. È la prima volta che un cartoon proveniente dalla Lettonia vince un riconoscimento simile.

01:27 - Entra sul palco l'attore Robert Downey Jr. che annuncia il PREMIO OSCAR COME MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA. L'Oscar viene assegnato a Kieran Culkin per la sua interpretazione in "A Real Pain". Il discorso di Culkin, condito di parecchie parolacce, e' stato immediatamente censurato dalla Abc che manda in onda la diretta degli Oscar

01:22 - Conan O'Brien, fin dai primi istanti, imposta il tono della serata con il suo inconfondibile humor, regalando una raffica di battute che fanno subito centro. Nel suo monologo iniziale, il presentatore non risparmia nessuno, scherzando anche su Karla Sofía Gascón, protagonista di Emilia Pérez, e sui controversi tweet che l’hanno recentemente coinvolta in una polemica.

01:15 - Al Dolby Theatre è presente anche Karla Sofia Gascon, attrice di Emilia Perez che è stata travolta dalle polemiche

01:11 - Entra il conduttore Conan O'Brien. La serata può cominciare.

01:07 - Standing ovation per Ariana Grande e Cynthia Erivo, che incantano il Dolby Theatre di Los Angeles cantando 'Defying Gravity'

01.00 - È cominciata senza ritardo la cerimonia di premiazione della 97esima edizione dei Premi Oscar. Cynthia Erivo e Ariana Grande aprono la serata intonando 'Somewhere over the Rainbow'.

00:44 - Timothée Chalamet ha vinto il premio per lo smoking piu' innovativo: tre pezzi di raso giallo canarino e camicia di seta intonata e i pantaloni tagliati come un paio di jeans. L'insieme esce dagli atelier Givenchy. Chalamet e' candidato come miglior attore per A Complete Unknown in cui interpreta il giovane Bob Dylan della "svolta elettrica"

00:29 - Isabella Rossellini in blu, un omaggio al regista recentemente scomparso David Lynch che la diresse nel film "Velluto Blu". L'interprete indossa anche degli orecchini della madre Ingrid Bergman.

00:24 - Guy Pierce di The Brutalist si e' presentato sul red carpet degli Oscar con una spilletta pro Gaza all'occhiello. E la prima spilletta "politica" sul tappeto rosso dei premi di Hollywood.

00:11 - Fernanda Torres di Io Sono Ancora Qui sul red carpet degli Oscar: "E' un film importante per questo momento, per come resistere in tempi terribili" ha affermato la candidata agli Oscar come migliore attrice. Il film brasiliano ha ricevuto tre candidature, tra cui quella al miglior film.

00:00 - Un pizzico di politica sul tappeto rosso degli Oscar che finora ha schivato le controversie: "Stiamo vivendo un momento in cui c'è una deriva verso l'autoritarismo, qualcosa sotto cui i popoli indigeni hanno vissuto senza che fosse riconosciuto come parte della storia di questa terra", ha detto Julian Brave NoiseCat, co-regista di Sugarcane, il film sugli abusi dei preti cattolici nelle scuole indigene canadesi nominato nella categoria documentari. Julian è anche il primo nativo del Nord America a essere mai candidato per un Academy Award.

23:47 - Sul red carpet è il momento di Zoe Saldana, nominata miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in Emilia Perez