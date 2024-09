Ospedali italiani sono tra i migliori al mondo, ecco la classifica Photo Credit: Pexels

Il Gemelli e il Bambino Gesù di Roma, il San Raffaele e il Niguarda di Milano, ma non soltanto

Secondo la World's Best Specialized Hospitals 2025, stilata da Newsweek, e giunta alla quinta edizione, gli ospedali italiani sono tra i migliori a livello internazionale. E si collocano tra i primi posti. Ma vediamo nel dettaglio la classifica. Va osservato che la World’s Best Specialized Hospitals 2025 si divide per specialità degli istituti e vede ai primi posti, senza troppe sorprese, istituzioni perlopiù statunitensi con qualche eccezione per alcuni tedeschi, canadesi o sudcoreani. Gli ospedali italiani nella classifica mondiale Gli ospedali italiani brillano in alcune specialità. Per la pediatria, ad esempio, il Bambino Gesù di Roma si classifica al sesto posto globale, incassando anche un riconoscimento da parte dei pazienti. Bene il Gaslini, al 29esimo posto, così come l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi - ASST Fatebenefratelli Sacco al 46esimo. Nella top 50 c'è anche l’A.S.T. Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino, precisamente alla posizione 49. Per quanto riguarda la cardiologia, all’11esimo posto troviamo il Centro cardiologico Monzino di Milano, mentre il San Raffaele è al posto 22. A seguire, al numero 40, ecco il Gemelli di Roma. Per la neurochirurgia il primo istituto italiano è la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Si tratta dell'unica presenza nei primi 50 posti (è 17esimo). Tra gli ospedali specializzati in oncologia, l'Italia è presente al nono posto grazie allo Ieo, l’Istituto europeo di oncologia di Milano, mentre al 24esimo troviamo l’Istituto nazionale dei tumori nel capoluogo lombardo. Alla posizione numero 27 ecco il Policlinico Gemelli di Roma, mentre l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano è al 43esimo posto. A rappresentare il Belpase ci sono anche il Niguarda a Milano (45esimo) e l’Istituto nazionale tumori di Napoli - Fondazione G. Pascale (49esimo). Passiamo alla Ginecologia e Ostetricia, dove al quarto posto spicca il Policlinico Gemelli di Roma. Bene anche il Niguarda al 19esimo. Il Gemelli si piazza bene anche per gastroenterologia (ottavo posto). In questo ambito troviamo l’Humanitas (27), l’Azienda Ospedale-Università Padova (47) e il Niguarda (49). Un po' meno incoraggiante la situazione nell’endocrinologia, dove il primo ospedale italiano è alla 30esima posizione. Si tratta del San Raffaele in 30esima. A seguire ecco il Gemelli in 45esima e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana in 47esima.

