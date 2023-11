Palermo, si toglie la vita a tredici anni. Forse vittima di bullismo, si indaga per istigazione al suicidio

Un tredicenne di Palermo si è tolto la vita sabato scorso nella sua abitazione. A ritrovare il corpo esanime sono stati i genitori, che erano usciti per la serata: all’arrivo dei sanitari del 118 non c’era ormai più nulla da fare per il ragazzo. Sulla vicenda sono stati aperti due fascicoli per istigazione al suicidio, uno della Procura per i minorenni e uno dalla Procura ordinaria. L’ipotesi, che i carabinieri stanno verificando in queste ore, è che il ragazzo fosse vittima di bullismo.

FORSE VITTIMA DI BULLISMO, PRESSIONE PSICOLOGICA PER IL SUO ORIENTAMENTO SESSUALE

Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini. La pista seguita dalle forze dell’ordine, avvalorata da alcuni messaggi di preoccupazione scambiati in chat tra alunni e genitori, si concentra su una pressione psicologica che il tredicenne avrebbe subito da alcuni compagni per il suo orientamento sessuale. Al momento sono al vaglio telefono e computer del tredicenne per risalire alle conversazioni con i suoi compagni di scuola. Negli scorsi mesi, il disagio del ragazzo era stato segnalato alla famiglia dalla dirigente scolastica della scuola media Vittorio Emanuele Orlando di viale Strasburgo.