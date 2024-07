Palio di Siena, stasera alle 19.30 la tradizionale giostra equestre

Tutto pronto per il tradizionale appuntamento del Palio di Siena. Oggi alle ore 19.30 inizierà la Carriera - come viene definita in gergo la corsa - dedicata alla Madonna di Provenzano. Le dieci contrade faranno il loro ingresso in piazza del Campo, dove saranno accolti da migliaia di senesi e turisti. Ecco gli abbinamenti con i fantini: Carlo Sanna – Onda, Giovanni Atzeni – Oca, Jonathan Bartoletti -Valdimontone, Enrico Bruschelli – Pantera, Andrea Coghe – Lupa, Sebastiano Murtas – Leocorno, Federico Guglielmi – Civetta, Elias Mannucci – Nicchio, Mattia Chiavassa – Bruco, Gabriele Puligheddu – Giraffa. Proprio la Giraffa ha vinto la Provaccia, la sesta e ultima pre-Palio, andata in scena questa mattina. La prova generale di lunedì, invece, ha visto trionfare la Contrada del Nicchio. Tra le curiosità va segnalato il fatto che sei cavalli saranno esordienti. Nello specifico si tratta di Brivido Sardo (Bruco), Chripta (Civetta), Zenios (Lupa); Akida (Nicchio); Ares Elce (Leocorno); Ardeglina (Giraffa). Gli altri quattro sono Ungaros nel Valdimontone; Viso d’Angelo nella Pantera; Veranu all’Oca; Tabacco all’Onda.

Palio di Siena: cosa si vince?







La Contrada che riuscirà a conquistare la vittoria nella storica giostra equestre porterà a casa il. Trattasi del trofeo che viene consegnato ad ogni edizione e che rappresenta un vero e proprio vanto per la contrada che l'ha vinto.