Paolo Genovese, Edoardo Leo e Claudio Santamaria raccontano a RTL 102.5 “FolleMente”

Il regista Paolo Genovese e gli attori Edoardo Leo e Claudio Santamaria sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e LaMario, per presentare il film “FolleMente”, in uscita nelle sale italiane dal 20 febbraio. Paolo Genovese, regista del film, ha raccontato ai microfoni di RTL 102.5 la trama del film: «Racconta un primo appuntamento, raccontato non soltanto nella realtà die fatti, quindi questa cena tra Lara e Piero, ovvero Pilar Fogliati ed Edoardo Leo, ma raccontato anche attraverso le loro menti per vedere come si scontrano le diverse personalità. Ci siamo passati tutti al momento di caos totale del primo appuntamento, siamo impauriti, non sappiamo che fare. Quindi entriamo in queste teste; in quella di Piero troviamo Claudio Santamaria, Rocco Papaleo, Marco Giallini e Maurizio Lastrico, quindi romanticismo, istinto, razionalità… Così nella testa di Lara, abbiamo Vittoria Puccini, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta e Claudia Pandolfi, e anche loro rappresentano le varie personalità. Quindi, in uno contro di grande caos che porterà questi due ad “annusarsi” e ad avvicinarsi». Nel corso di W L’Italia, Claudio Santamaria ha raccontato il suo ruolo nella pellicola: «Io sono Eros e per interpretarlo sono andato un po’ a pescare nell’adolescenza, in quella fase in cui gli adolescenti vogliono solo una cosa quando vanno a un appuntamento con una ragazza. Il mio personaggio è la parte più sensuale dei quattro».





Trama e cast

“FolleMente” è la storia di un primo appuntamento, una divertente commedia romantica che ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti per scoprire i meccanismi misteriosi che ci fanno agire. Le varie personalità avranno voce e corpo e le vedremo discutere, litigare, gioire e commuoversi per cercare di avere il sopravvento e prendere la decisione finale. Lara e Piero, interpretati da Pilar Fogliati ed Edoardo Leo, sono i protagonisti dell’avventura più affascinante e misteriosa che è l’incontro fra due mondi. Un viaggio in cui anche quando siamo in due, in realtà siamo in tanti. Perché ognuno di noi è vasto, e contiene moltitudini. Nella mente di Lara, si distinguono quattro personalità: Giulietta, interpretata da Vittoria Puccini, ingenua, sognante, romantica; Trilli, interpretata da Emanuela Fanelli, libera e irriverente, leggera e sarcastica; Scheggia, interpretata da Maria Chiara Giannetta, irrequieta e sfrenata, capelli corti e look un po’ punk; infine, Alfa, interpretata da Claudia Pandolfi, decisa e decisionista, intransigente e inflessibile, disincantata e implacabile. Anche nella mente di Piero, si distinguono altrettante personalità: Romeo, interpretato da Maurizio Lastrico, timido e riservato, occhi dolci e sguardo limpido; Eros, interpretato da Claudio Santamaria, camicia aperta e sguardo sfrontato, disinvolto e seducente; Valium, interpretato da Rocco Papaleo, disincantato, scettico, stralunato, pigro; e Il Professore, interpretato da Marco Giallini, La voce della coscienza, quella più razionale. La nostra mente è un posto molto affollato, siamo tutti pluriabitati con tante diverse personalità che devono convivere tra di loro. Razionali, romantiche, istintive, a volte folli. Ma chi comanda veramente? «Io agisco in base a quello che succede nella mia testa. Di tutti i personaggi che ho fatto, Piero è quello che mi assomiglia di più, perché reagisce un po’ come avrei reagito io a un primo appuntamento. Una delle scene che più somiglia alla realtà è quel momento in cui lei si sta per avvicinare e tu devi prendere la decisione, bacio io o baci tu?» ha commentato Edoardo Leo ai microfoni di RTL 102.5 in merito al suo ruolo nel film.