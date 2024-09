Paralimpiadi 2024, pallavolista Morteza Mehrzad è troppo alto, non c'è letto per lui: dorme per terra Photo Credit: agenziafotogramma.it

È il secondo uomo più alto del mondo e nel villaggio olimpico di Parigi non c'è un talamo dove possa adeguatamente riposare

È il secondo uomo più alto del mondo e nel villaggio olimpico di Parigi 2024 non c'è un letto in grado di accoglierlo. Si chiama Morteza Mehrzad, è un pallavolista di 2,46 metri e fa parte della squadra iraniana di sitting volley alle Paralimpiadi francesi. Dunque, non essendoci a disposizione un talamo dove riposare, Morteza deve arrangiarsi dormendo per terra, sul pavimento. La storia di Morteza Mehrzad Mehrzad è nato con una rara malattia chiamata acromegalia, che causa una crescita eccessiva in alcune parti del corpo (quando era adolescente aveva già superato i 182 centimetri di altezza). A 15 anni, a causa di una caduta alla bicicletta, riportò una grave frattura del bacino e la gamba destra smise di crescere: restò più corta di 15 centimetri rispetto alla sinistra. Il pallavolista oggi non è in grado di camminare autonomamente e deve fare ricorso ad una sedia a rotelle. Il precedente in Giappone A Tokyo 2020 le cose erano andate diversamente, in quanto l'organizzazione olimpiaca badò anche alla condizione Morteza Mehrzad e gli assicurò la possibilità di riposare su un talamo che facesse al suo caso. Lo ha ricordato il coach della nazionale iraniana, Hadi Rezaei, in un'intervista a Olympics.com: "In Giappone gli misero a disposizione un letto adatto a lui, sfortunatamente non hanno fatto la stessa cosa qui a Parigi (...) Si sdraierà sul pavimento e nemmeno gli importa cosa mangerà e se avrà abbastanza cibo a disposizione. Lui ha qualcos'altro in mente... c'è altro che occupa i suoi pensieri". Mehrzad, che nel suo prestigioso palmares può vantare 2 medaglie d'oro paralimpiche e altrettanti titoli mondiali, è di un centimetro più basso dell'ex cestista turco Sultan Kosen, l'uomo più alto del mondo.

