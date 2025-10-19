Parigi, clamorosa rapina al Museo del Louvre. Rubati i gioielli di Napoleone, in sette minuti

Sette minuti, per un colpo degno di Arsenio Lupin. È quello andato in scena questa mattina al Museo del Louvre, a Parigi, dove tre malviventi sono riusciti a rubare alcuni gioielli appartenenti alla collezione di Napoleone.





UN BOTTINO PRESTIGIOSO

A dare notizia del colpo, era stato il Ministero della cultura francese: con un post sula titolare del dicastero, Rachida Dati, spiegava di essere arrivata, insieme alla Polizia, al Louvre, che resterà chiuso per l'intera giornata. Poco fa, la conferma del Ministro dell'Interno Laurent Nunez:ha detto in un punto stampa, spiegando che i gioielli rubati sono di valore inestimabile. E non solo sotto un profilo economico, ma anche storico. Si tratterebbe infatti di 9 gioielli della collezione napoleonica. Pezzi unici, come un diadema, una broche e un collier. Tra questi, la corona dell'Imperatrice Eugenia, che è stata poi ritrovata all'esterno dell'edificio, danneggiata. Salvo invece il pezzo di maggior valore: il, celebre diamante da più di 140 carati.





LA DINAMICA

Tutto è accaduto in pochissimi minuti, con una precisione chirurgica, all'apertura del Museo. Tre i criminali in azione, tutti a volto coperto. Uno è rimasto fuori, mentre gli altri due entravano nell'edifico dal lato della Senna, dov'erano in corso alcuni lavori. Si sarebbero diretti immediatamente al primo piano utilizzando un montacarichi: entrati nella Galleria Apollo, che ospita alcune delle collezioni più preziose dell'intero museo, avrebbero tagliato i vetri con un seghetto circolare. Tutto sotto gli occhi di alcuni turisti, che sono andati nel panico." ha raccontato una testimone.





LE INDAGINI

La Polizia è intervenuta immediatamente, ma i rapinatori sono riusciti comunque a fuggire a bordo di uno scooter, dirigendosi verso l'autostrada A6. Le ricerche sono in corso. Una delle ipotesi degli inquirenti, è che i gioielli siano stati rubati per essere fusi, con l'obiettivo di ricavarne oro. Era già accaduto un mese fa, con alcune pepite rubate al Museo di Storia Naturale di Parigi. "" ha aggiunto il Ministro Nunez, ex prefetto di Parigi.