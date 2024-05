Partito In&Aut festival, Casellati, "certificazione di inclusione per le aziende"

Tre giorni di incontri e testimonianze sulla ricerca, i servizi e l’inclusione nel lavoro, nella scuola e nella società di persone autistiche. È partita la seconda edizione del festival In&Aut, l’occasione per parlare di autismo e lavoro e per mettere in rete le tante realtà che ogni giorni si occupano insieme a ragazzi, ragazze e famiglie di autismo e inclusione. Ad aprire il festival la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati che proprio dal palco di In&Aut a Palazzo Lombardia a Milano ha lanciato la sua proposta.





Il festival

Appuntamento fino a domenica a Milano per la seconda edizione di In&Aut festival, con più di sessanta tra associazioni e imprese sociali provenienti da diciotto regioni e impegnate sui temi dell’autismo e dell’inclusione e presenti al festival con 31 stand informativi, 6 laboratori creativi e 10 banchi di ristorazione sociale. Tra gli eventi in programma anche un confronto su salute mentale e sicurezza, una sessione sulle migliori tecnologie a supporto dell'autismo, la presentazione dei nuovi sviluppi nella robotica e nell'IA, laboratori e workshop interattivi sull'inclusione e sull'autismo e proiezioni.





Casellati, "pensiamo alla certificazione di inclusione"

Dal palco del festival l'ex presidente del Senato ha dichiarato di voler portare avanti un disegno di legge "nell'ambito della semplificazione della normativa sulla disabilità con l'obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento" quella che ha chiamato "la certificazione di inclusione, un riconoscimento dello Stato alle imprese virtuose che assumono lavoratori disabili, sulla falsariga di quanto già avviene oggi per la parità di genere". Ancora Casellati: "Per la prima volta in Italia l'inserimento di persone diversamente abili per un'azienda da obbligo diventerebbe merito, garantendo alla stessa un peso specifico nei rating, ad esempio, del mondo bancario ma anche nel sociale e sul mercato".





In&Aut

Organizzato da In&Aut Inclusione & Autismo ETS e patrocinato da Regione Lombardia, Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, ENAC e Fondazione Italiana Autismo, In&Aut festival è alla sua seconda edizione ed è nato nel 2022 da un’idea condivisa tra il giornalista Francesco Condoluci, papà di un bambino autistico, l’ex parlamentare Eugenio Comincini, autore della legge sugli sgravi fiscali alle aziende che assumono lavoratori autistici, Samantha Lentini e Danilo Risi che nel 2023 hanno costituito l’associazione In&Aut ETS.