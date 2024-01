Pesaro è Capitale italiana della Cultura 2024, le parole del Presidente Mattarella: cultura lievito per la pace

Le parole del Presidente Mattarella

"Tanti verranno a Pesaro per incontrarvi, per conoscere il vostro patrimonio storico-artistico. E' una conseguenza di quella circolarità della cultura che non sopporta restrizioni o confini, che pretende il rispetto delle opzioni di ogni cittadino, che respinge la pretesa, di pubblici poteri o di grandi corporazioni, di indirizzare le sensibilità verso il monopolio di un pensiero unico". Le parole del Presidente della Repubblica hanno sottolineato l'importanza di riconoscere la pluralità della cultura italiana. "Per Pesaro Capitale della cultura inizia un sogno operoso", ha sottolineato il Presidente che poi ha aggiunto, guardando alle difficili ore che vengono vissute in Medio Oriente e in Ucraina come la cultura sia una via privilegiata per la pace: "La cultura è un lievito che può rigenerare la pace", ha detto Mattarella, "e con essa i valori umani che le guerre tendono a cancellare, annegandoli nell'odio, nel rancore, nella vendetta, indotti dagli estremismi nazionalistici".