Pippo Baudo a RTL 102.5: "Con Costanzo ci lascia un grande giornalista che ha fatto la televisione"

Pippo Baudo ha ricordato Maurizio Costanzo questa mattina su RTL 102.5 in "Non Stop News", con Barbara Sala, Luigi Santarelli e Antonio Sica. "È stato uno dei primi personaggi importanti che ho conosciuto. È stato lui a farmi la prima intervista nel 1960 su un grande settimanale. Ero appena arrivato a Roma e mi colpì la sua simpatia nell'attaccarmi in senso positivo e di stanarmi nelle mie ambizioni. Era un grandissimo giornalista". Rispetto alla sua scomparsa, Baudo racconta: "Sapevamo che non stava bene, ma non fino a questo punto, non in maniera così grave. La situazione si è aggravata improvvisamente purtroppo. Lascia la scia di un grande personaggio televisivo che ha fatto grande la televisione, che ha contribuito a inventarla. Ci lascia un grandissimo personaggio".





Maurizio Costanzo, l'uomo

"Umanamente era molto disponibile" racconta Baudo. "Si apriva e faceva aprire, e questa era la sua grande capacità. E infatti il Maurizio Costanzo show era uno show in cui tutti si aprivano raccontando cose che forse non avrebbero mai raccontato. Piano piano stanava i personaggi e li faceva aprire. Era la sua grande curiosità, che è alla base della saggezza e della cultura".





La carriera e gli inizi

Pippo Baudo ricorda su RTL 102.5 alcuni dei grandi successi di Maurizio Costanzo. "Bontà loro era uno spettacolo fatto con il bordo di una finestra e due sedie. Eppure c'erano dodici milioni di telespettatori che ogni sera lo guardavano, e gli ospiti facevano a gara per partecipare".