Pistoia: crolla solaio durante festa di matrimonio, ancora 28 persone ricoverate

Sono 28 le persone ancora ricoverate in seguito al crollo del solaio del primo piano dell'ex convento di Giaccherino, in località Pontelungo, nella prima periferia collinare di Pistoia, dove ieri sera, 13 gennaio, era in corso una festa di matrimonio. La Procura, diretta dal procuratore capo Tommaso Coletta, ha disposto il sequestro dell'edificio e ha aperto un fascicolo di indagine, al momento a carico di ignoti, per lesioni colpose. I carabinieri hanno già acquisito la documentazione riguardante le autorizzazioni e la parte strutturale dello stabile. Altre perizie, sempre riguardanti l'edificio, verranno effettuate nei prossimi giorni. Le persone presenti alla festa erano inizialmente circa 150, ha fatto sapere l'Asl evidenziando che tutto è accaduto poco prima delle ore 20 , quando è arrivata la chiamata al 112 che a sua volta ha attivato la Centrale Operativa 118 Empoli-Pistoia.





Panico tra gli invitati al ricevimento

I due sposi di 26 anni hanno trascorso le prime ore della loro prima notte da marito e moglie l'uno accanto all'altro su due letti al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo. Entrambi sono stati dimessi poco prima della mezzanotte. Abbiamo avuto molta paura, hanno confessato. Il crollo è avvenuto mentre gli invitati stavano ballando. In 64 hanno fatto un volo di circa cinque metri atterrando nel piano sottostante che in quel momento era vuoto. Scioccato il padre dello sposo che in un'intervista alla Rai ha dichiarato: "Ero nella sala, si è sentito delle grida ed era successa questa catastrofe. Non ho visto la porzione di pavimento crollare, ho visto il buco. C'è stato il panico, abbiamo cercato dove erano precipitate le persone, dopo due-tre minuti le abbiamo trovate". Testimoni hanno raccontato scene da incubo mentre cadevano nel vuoto tra i calcinacci e le assi di legno del pavimento che si era sbriciolato sprofondando. Molti degli invitati coinvolti nel crollo sono ancora sotto choc.