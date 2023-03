Pogba tra infermeria e campo, nuovo infortunio per il francese in allenamento

Nuovo infortunio per il centrocampista della Juve Paul Pogba. Gli esami medici strumentali hanno evidenziato la presenza di una lesione di basso grado all’adduttore della coscia sinistra procurata in allenamento. Il francese salterà il turno di Europa League contro il Friburgo previsto per giovedì, ma non solo: lo juventino potrebbe dover rimanere fermo anche più di tre settimane. Ce la farà a partecipare al doppio match contro l’Inter in campionato e in semifinale di Coppa Italia?





Pogba ancora out

Lo stiramento è l’ultimo di una lunga serie di problemi fisici che il calciatore si porta avanti non solo dall'operazione al ginocchio di inizio stagione ma dai tempi del Manchester United, dove per due anni il francese ha giocato a singhiozzi. Dalla ripresa del campionato in seguito all’edizione invernale del mondiale, Pogba ha già saltato undici partite tra stiramento alla coscia e problema agli adduttori.