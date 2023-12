Polizia Postale, aumentano del 24% in un anno denunce per abusi e minacce online

Chi fa violenza e come

Generalmente le violenze in rete sono messe in atto da persone che conoscono direttamente la vittima: partner, colleghi di lavoro o ex coniugi che decidono di invadere violentemente lo spazio personale della vittima, perfino in rete. Le donne sono insultate, perseguitate e anche minacciate, fino ad arrivare al cosiddetto “revenge porn”, dall’inglese “vendetta porno”, diffusosi molto negli ultimi anni. Una violenza che sfrutta la fiducia instauratasi nella coppia condividendo senza permesso foto o video personali del partner, inizialmente scambiati in maniera consensuale, al fine di minacciare o ricattare il partner stesso. E in molti casi la vittima fa generalmente fatica a denunciare la violenza subita. Quest'anno, al 31 ottobre 2023, i casi denunciati da donne per diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito sono stati 163.