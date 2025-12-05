Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

05 dicembre 2025, ore 13:30
FIno a metà della prosima settimana dovrebbero restare buone condizioni, con temperature oltre 20 gradi in molte zone del sud, intanto in Grecia è già allarme per le precipitazioni
Torna sull’Italia l’anticiclone con tempo stabile e clima mite per il Ponte dell’Immacolata (6-8 dicembre). L’inverno c’è, ma le previsioni sono favorevoli. Sole diffuso, salvo qualche nebbia al Nord e piogge isolate all’estremo Sud. La situazione dovrebbe perdurare fino alla metà della prossima settimana, poi sarà ancora di più inverno.In arrivo sull'Italia l'anticiclone che durante il Ponte dell'Immacolata porterà tempo stabile e clima mite. Nel fine settimana di sabato 6 e domenica 7 dicembre attesa solo qualche pioggia a carattere isolato all'estremo Sud. Anche la prossima settimana, che inizierà lunedì 8, giorno dell'Immacolata, dovrebbe aprirsi con condizioni generali di bel tempo. Questa situazione dovrebbe perdurare ancora qualche giorno, poi, secondo i modelli, potrebbe cambiare, spiegano gli esperti.
Il maltempo è altrove
Intanto l'aria umida ristagna nei bassi strati, durante le ore serali e la notte si raffredda ulteriormente, si condensa e crea i banchi di nebbia al nord . Nel resto del Paese il tempo sarà soleggiato, tranne che al Sud, dove ci saranno ancora nuvole e precipitazioni a carattere sparso, a causa di una perturbazione che nel fine settimana si allontanerà verso la Grecia e i Balcani. In Grecia ci sono già condizioni di emergenza in molte zone. La parte occidentale e settentrionale dell'Attica anche il sud-est del Peloponneso, le isole di Creta ed Evia, la Tessaglia orientale, la Macedonia centrale e diverse isole dell'Egeo.
Le previsioni meteo per lunedì 8 dicembre
All'inizio della prossima settimana, che si aprirà con lunedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, l'anticiclone si rafforzerà ulteriormente Ma mentre sulle aree di pianura il tempo non sarà sempre soleggiato, avremo nebbia e foschia, tra Torino, Milano, sulle aree di pianura del Nord-Ovest, nelle zone di montagna il tempo sarà davvero splendido. Il cielo sarà infatti terso e il clima molto mite. Lo zero termico, tra lunedì 8 e martedì 9 dicembre, potrebbe anche raggiungere i 3mila metri, tra le Alpi e l'Appennino settentrionale. Gli esperti ricordano che è atteso un aumento delle temperature tra l'Immacolata e mercoledì 10 anche al Sud. In particolare, su quattro regioni meridionali, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, si potranno raggiungere e superare massime di 20 gradi. A Catania, tra mercoledì e giovedì, potrebbe registrare massime anche di 22-23 gradi.