Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord Photo Credit: Ansa/ANA ESCOBAR

Redazione Web

05 dicembre 2025, ore 13:30

FIno a metà della prosima settimana dovrebbero restare buone condizioni, con temperature oltre 20 gradi in molte zone del sud, intanto in Grecia è già allarme per le precipitazioni

Torna sull’Italia l’anticiclone con tempo stabile e clima mite per il Ponte dell’Immacolata (6-8 dicembre). L’inverno c’è, ma le previsioni sono favorevoli. Sole diffuso, salvo qualche nebbia al Nord e piogge isolate all’estremo Sud. La situazione dovrebbe perdurare fino alla metà della prossima settimana, poi sarà ancora di più inverno.In arrivo sull'Italia l'anticiclone che durante il Ponte dell'Immacolata porterà tempo stabile e clima mite. Nel fine settimana di sabato 6 e domenica 7 dicembre attesa solo qualche pioggia a carattere isolato all'estremo Sud. Anche la prossima settimana, che inizierà lunedì 8, giorno dell'Immacolata, dovrebbe aprirsi con condizioni generali di bel tempo. Questa situazione dovrebbe perdurare ancora qualche giorno, poi, secondo i modelli,  potrebbe cambiare, spiegano gli esperti.


Il maltempo è altrove

Intanto l'aria umida ristagna nei bassi strati, durante le ore serali e la notte si raffredda ulteriormente, si condensa e crea i banchi di nebbia al nord . Nel resto del Paese il tempo sarà soleggiato, tranne che al Sud, dove ci saranno ancora nuvole e precipitazioni a carattere sparso, a causa di una perturbazione che nel fine settimana si allontanerà verso la Grecia e i Balcani. In Grecia ci sono già condizioni di emergenza in molte zone. La parte occidentale e settentrionale dell'Attica anche il sud-est del Peloponneso, le isole di Creta ed Evia, la Tessaglia orientale, la Macedonia centrale e diverse isole dell'Egeo.

Le previsioni meteo per lunedì 8 dicembre

All'inizio della prossima settimana, che si aprirà con lunedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, l'anticiclone si rafforzerà ulteriormente Ma mentre sulle aree di pianura il tempo non sarà sempre soleggiato, avremo nebbia e foschia, tra Torino, Milano, sulle aree di pianura del Nord-Ovest, nelle zone di montagna il tempo sarà davvero splendido. Il cielo sarà infatti terso e il clima molto mite. Lo zero termico, tra lunedì 8 e martedì 9 dicembre, potrebbe anche raggiungere i 3mila metri, tra le Alpi e l'Appennino settentrionale. Gli esperti ricordano che è atteso un aumento delle temperature tra l'Immacolata e mercoledì 10 anche al Sud. In particolare, su quattro regioni meridionali, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, si potranno raggiungere e superare massime di 20 gradi. A Catania, tra mercoledì e giovedì, potrebbe registrare massime anche di 22-23 gradi.


Argomenti

Immacolata
pevisioni
Ponte

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Conclusi i negoziati tra ucraini e americani a Miami,

    Conclusi i negoziati tra Ucraina e America a Miami, Trump da New York: “Lavoriamo duramente per la fine del conflitto”

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Vivo” di Fabri Fibra, “Ritorno ad amare” di Laura Pausini, “La Perla” di ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia e “Sentire (feat. Angelina Mango)” di Venerus

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia “Vivo” di Fabri Fibra, “Ritorno ad amare” di Laura Pausini, “La Perla” di ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia e “Sentire (feat. Angelina Mango)” di Venerus

  • X Factor 2025. Trionfa Rob con "Cento ragazze" e festeggia sotto una pioggia di coriandoli

    X Factor 2025. Trionfa Rob con "Cento ragazze" e festeggia sotto una pioggia di coriandoli

  • Coppa Italia. La Lazio batte il Milan e vola ai quarti di finale dove affronterà il Bologna

    Coppa Italia. La Lazio batte il Milan e vola ai quarti di finale dove affronterà il Bologna

  • Vicenza: donna agonizzante a Torri di Quartesolo nel cortile del palazzo dove abita, aveva un trauma cranico

    Vicenza: donna agonizzante a Torri di Quartesolo nel cortile del palazzo dove abita, aveva un trauma cranico

  • Giorgia e i giudici di X Factor presentano a RTL 102.5 la finalissima dell’edizione 2025

    Giorgia e i giudici di X Factor presentano a RTL 102.5 la finalissima dell’edizione 2025

  • Il grido d'allarme di Antonio Marano, Presidente Confindustria Radio Tv, a RTL 102.5: "Le big tech non investono sul territorio. Stanno costruendo auto senza radio, la mobilità è il primo punto di riferimento dell'ascolto e della radiofonia"

    Il grido d'allarme di Antonio Marano, Presidente Confindustria Radio Tv, a RTL 102.5: "Le big tech non investono sul territorio. Stanno costruendo auto senza radio, la mobilità è il primo punto di riferimento dell'ascolto e della radiofonia"

  • Ponte dell'Immacolata: quasi 14 milioni di italiani in viaggio per una mini-vacanza, pesano i rincari

    Ponte dell'Immacolata: quasi 14 milioni di italiani in viaggio per una mini-vacanza, pesano i rincari

  • Corato: 15enne in rianimazione, travolto da una bici elettrica il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso

    Corato: 15enne in rianimazione, travolto da una bici elettrica il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso

  • Ucraina: Colloqui a Mosca tra Putin e gli inviati del presidente Usa Trump, nessun compromesso sui territori

    Ucraina: Colloqui a Mosca tra Putin e gli inviati del presidente Usa Trump, nessun compromesso sui territori

Arriva il primo freddo in Italia, da domani temperature giù fino a 8 gradi sotto la media

Arriva il primo freddo in Italia, da domani temperature giù fino a 8 gradi sotto la media

L'inverno pronto a toccare la penisola, ecco dove potrebbe arrivare la neve

Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

Allontanati i bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, portati in una struttura protetta

Nel provvedimento si ipotizza la “lesione del diritto alla vita di relazione” e "nuove condotte genitoriali inadeguate"

Scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi

Scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi

Il magistrato sparì nel '94. La famiglia: 'Chiediamo rispetto'. In una delle due indagini, entrambe archiviate l'accostamento con la Banda della Magliana