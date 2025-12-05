Ponte dell'Immacolata con clima stabile, con bel tempo. salvo piogge isolate al Sud e nebbia al Nord

Torna sull’Italia l’anticiclone con tempo stabile e clima mite per il Ponte dell ’Immacolata (6-8 dicembre). L’inverno c’è, ma le previsioni sono favorevoli. Sole diffuso, salvo qualche nebbia al Nord e piogge isolate all’estremo Sud. La situazione dovrebbe perdurare fino alla metà della prossima settimana, poi sarà ancora di più inverno.In arrivo sull' Italia l 'anticiclone che durante il Ponte dell'Immacolata porterà tempo stabile e clima mite. Nel fine settimana di sabato 6 e domenica 7 dicembre attesa solo qualche pioggia a carattere isolato all'estremo Sud. Anche la prossima settimana, che inizierà lunedì 8 , giorno dell 'Immacolata, dovrebbe aprirsi con condizioni generali di bel tempo. Questa situazione dovrebbe perdurare ancora qualche giorno, poi, secondo i modelli, potrebbe cambiare, spiegano gli esperti.

Il maltempo è altrove

Intanto l'aria umida ristagna nei bassi strati, durante le ore serali e la notte si raffredda ulteriormente, si condensa e crea i banchi di nebbia al nord . Nel resto del Paese il tempo sarà soleggiato, tranne che al Sud, dove ci saranno ancora nuvole e precipitazioni a carattere sparso, a causa di una perturbazione che nel fine settimana si allontanerà verso la Grecia e i Balcani. In Grecia ci sono già condizioni di emergenza in molte zone. La parte occidentale e settentrionale dell'Attica anche il sud-est del Peloponneso, le isole di Creta ed Evia, la Tessaglia orientale, la Macedonia centrale e diverse isole dell'Egeo.

Le previsioni meteo per lunedì 8 dicembre

All'inizio della prossima settimana, che si aprirà con lunedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, l'anticiclone si rafforzerà ulteriormente Ma mentre sulle aree di pianura il tempo non sarà sempre soleggiato, avremo nebbia e foschia, tra Torino, Milano, sulle aree di pianura del Nord-Ovest, nelle zone di montagna il tempo sarà davvero splendido. Il cielo sarà infatti terso e il clima molto mite. Lo zero termico, tra lunedì 8 e martedì 9 dicembre, potrebbe anche raggiungere i 3mila metri, tra le Alpi e l'Appennino settentrionale. Gli esperti ricordano che è atteso un aumento delle temperature tra l'Immacolata e mercoledì 10 anche al Sud. In particolare, su quattro regioni meridionali, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, si potranno raggiungere e superare massime di 20 gradi. A Catania, tra mercoledì e giovedì, potrebbe registrare massime anche di 22-23 gradi.



