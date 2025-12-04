Ponte dell'Immacolata: quasi 14 milioni di italiani in viaggio per una mini-vacanza, pesano i rincari

04 dicembre 2025

L'Italia vince tra le mete: in molti scelgono le montagne, Roma e Napoli le più prenotate, ma anche Firenze, Bolzano, Torino e Milano. All'estero in cima alle preferenze Londra, Parigi e Barcellona

Tra neve, mercatini, musei e spettacoli, il ponte dell'Immacolata è da sempre una prova generale dell'andamento delle vacanze di fine anno. E infatti  saranno poco meno di 14 milioni gli italiani che si concederanno una mini- vacanza in anticipo sulle festività natalizie.Secondo i dati diffusi da Federalberghi -Tecnè,  la maggior parte (6,5 milioni di persone) partirà nella giornata del 5 dicembre, mentre 4,9 milioni si muoveranno sabato 6 dicembre. Sceglieranno per la maggior parte l'Italia, privilegiando località d'arte e destinazioni caratterizzate da bellezze naturali; come luogo ideale per il soggiorno metteranno al primo posto l'albergo ed il villaggio turistico. Il soggiorno durerà in media 4 giorni.

Montagna in cima alla lista dei desideri

Conferma il dato anche lo studio di Federturismo Confindustria:  la maggior parte dei 14 milioni di connazionali in viaggio sceglierà innanzitutto la montagna che, grazie alle recenti nevicate anche a bassa quota e all'apertura per l'occasione della maggior parte dei comprensori sciistici, continua ad avere un forte appeal, non solo a livello nazionale, ma anche da parte degli stranieri. A vincere sulla scelta della destinazione sarà ancora il Belpaese.

Le città d'arte italiane attraggono

Al top delle preferenze, resistono le città d'arte con tutto il patrimonio artistico museale ed espositivo che esse offrono per coloro che si tratteranno entro i confini nazionali. La spesa media si attesterà sui 635 euro a persona producendo un giro di affari di 8,8 miliardi di euro. Chi andrà all'estero, a sua volta, non rinuncerà a visitare le grandi capitale europee ed extraeuropee. L'indagine rivela inoltre una tendenza spiccata ad utilizzare questa occasione per visitare i mercatini natalizi in forte crescita su tutto il territorio nazionale: essi attrarranno infatti il 61,3% di coloro che partiranno per il ponte dell'Immacolata. Nella top ten delle mete più gettonate di Booking.com Roma, Napoli e Londra, ma anche Firenze, Milano e Parigi. A seguire Vienna, Bolzano, Torino e Barcellona.

Chi rinuncia al ponte

"Non possiamo trascurare tuttavia il fatto - commenta il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - che, accanto a milioni di italiani che si metteranno in movimento, vi sarà una parte consistente del Paese costretta a rimanere a casa per il Ponte a causa dell'aumento del costo della vita."."Il Ponte dell'Immacolata 2025 sarà una vera festa per il turismo italiano: rispetto al 2023, gli italiani che scelgono di spostarsi crescono del +4,5% e il giro d'affari è in aumento addirittura del 97%" commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè che fa notare anche "l'ottimo andamento dei mesi meno canonici" che è "l'ulteriore riconferma di un turismo sempre più destagionalizzato e distribuito". Assoutenti però segnala che a parità di notti fuori casa la vacanza costa quest'anno in media l'11,8% in più: rispetto allo stesso periodo del 2023 i biglietti dei voli europei sono rincarati del +17,8%, quelli dei treni del +3,3%, mentre i pacchetti vacanza costano addirittura il 23,9% in più.

