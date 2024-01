Porta in ospedale la moglie morta. I sanitari non credono alla caduta dalle scale, indagini in corso Photo Credit: agenziafotogramma.it

È stata aperta un’indagine sulla morte di una donna di 71 anni arrivata ieri all’ospedale di Civita Castellana, nel viterbese, già deceduta. A portarla lì il marito, 73 anni. L’uomo avrebbe riferito che la moglie era caduta dalle scale nella loro abitazione di Sant’Oreste, cittadina a pochi chilometri da lì.



IL MARITO FERMATO

Ma dopo aver constatato il decesso dell’anziana, i medici avrebbero riscontrato ferite non compatibili con la versione rilasciata dall’uomo. Così hanno fatto partire una segnalazione ai Carabinieri, che durante un primo sopralluogo nella casa della coppia avrebbero trovato oggetti con tracce di sangue. Portato in caserma, l'uomo è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato, perchè secondo il pm sussisterebbe il pericolo di fuga. Sono in corso accertamenti, anche di natura tecnica, per la completa ricostruzione dei fatti, comprese antecedenti violenze domestiche. Secondo quanto precisa la Procura di Tivoli, al momento non risultano denunce pregresse.