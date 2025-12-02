PORTARE LA SCHISCETTA AL LAVORO FA RISPARMIARE: ECCO PERCHE' CONVIENE AL PALATO (E AL PORTAFOGLI)

PORTARE LA SCHISCETTA AL LAVORO FA RISPARMIARE: ECCO PERCHE' CONVIENE AL PALATO (E AL PORTAFOGLI)

Francesco Fredella

02 dicembre 2025, ore 14:39

Milano e Monza sono le città dove conviene di più portare al lavoro il pranzo da casa

Bye bye sala mensa. Bye bye ristorante a due passi dall’ufficio. Adesso va di moda, anche per far quadrare i conti, portare la schiscetta (tipicamente milanese) al lavoro. E si pranza, spesso, davanti al computer tra una call ed un file excel. Ma il risparmio è garantito.

Come fa sapere Il Giorno, “in termini Milano e Monza (insieme a Parma, Modena e Bologna), sono le città dove portarsi il pranzo da casa fa risparmiare di più sono concentrate al Nord. Milano, Monza-Brianza, Parma, Modena e Bologna guidano la classifica con un risparmio annuo di 3.630 euro ciascuna.

COSA ACCADE NELLE VARIE REGIONI?

Sempre secondo gli ultimi dati, il vero risparmio (record) è al nord: +670€ rispetto al Sud. Insomma, conviene al palato - perché si mangia sano - conviene al portafogli: il cibo che avanza a cena spesso viene consumato il giorno successivo a pranzo. 
"A volte l'educazione finanziaria non riguarda investimenti o grandi prestiti, ma anche le piccole scelte quotidiane – dichiara a Il Giorno Santiago Onate Verduzco, Country Manager di Bravo in Italia. Portarsi il pranzo da casa invece di mangiare fuori può sembrare un gesto banale, ma nell'arco di un anno si traduce in un risparmio di quasi due mesi di stipendio". 

IL CASO MILANO

A Milano si registra, invece, con una retribuzione mensile lorda di circa 2.780 euro (la più alta d'Italia), un caso a parte sul peso del pranzo al lavoro in relazione alla spesa alimentare. E quindi, la classica schiscetta in una città come Milano fa risparmiare tanto i lavoratori. Ma, in un discorso generale, portare il pranzo da casa aiuta le finanze ed è in perfetta sintonia con l'educazione alimentare: non si buttano via alimenti preparati il giorno prima. 

lavoro
milano
schiscetta

