Pozzolo positivo allo stub: trovati residui di polvere da sparo su mani e abiti

Il deputato viellese, sospeso da FdI, è indagato per lesioni colpose aggravate e omessa custodia di armi dopo che la notte di Capodanno una mini revolver ha ferito Luca Campana , 31 anni, genero di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Delmastro. Pozzolo, unico indagato, è il solo ad essersi sottoposto allo stub qualche ora dopo l’incidente avvenuto all’1 e mezza di notte. L’onorevole, che convocato in Procura la scorsa settimana si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha sempre negato di aver fatto partire il colpo , ma che anzi “la pistola gli sarebbe scivolata dalla tasca e qualcuno avrebbe armato il cane”. A smentirlo almeno tre testimoni: tra questi, l’ispettore Salvatore Mangione e Luca Campana hanno affermato che sarebbe stato il parlamentare a maneggiare l’arma, anche se “non sembrava esperto nell’usarla”.

PABLITO MORELLO SOSTITUITO COME CAPOSCORTA DI DELMASTRO

Il sottosegretario Delmastro non sarebbe stato presente nella sala al momento dello sparo: si sarebbe infatti recato all’esterno della Pro Loco per lasciare in macchina alcuni avanzi della cena. A confermare la sua versione un ragazzo della zona che gli aveva chiesto una sigaretta. Intanto il caposcorta Morello, ufficialmente in ferie dal 4 gennaio, è stato sostituito nel suo ruolo dall’ispettore Salvatore Mangione, anche lui presente la sera di Capodanno: sarebbe infatti l’agente che ha accompagnato Delmastro all’auto.