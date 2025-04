Premi Oscar: dal 2028 anche gli stuntman saranno premiati

Il direttivo dell’Academy di Hollywood ha deciso di celebrare ufficialmente il talento delle controfigure, introducendo un nuovo premio dedicato ai migliori stuntman a partire dalla 100ª edizione dei Premi Oscar. Il centenario si svolgerà nel 2028 e, ovviamente premierà le pellicole uscite nel 2027.

“LE CONTROFIGURE SONO INDISPENSABILI”

“Sin dalle origini del cinema, gli stuntman hanno avuto un ruolo fondamentale nella creazione delle opere cinematografiche. È un onore per noi riconoscere il contributo straordinario di questi artisti, che uniscono tecnica e creatività, e celebrare la loro passione e il loro sacrificio”, hanno affermato in una nota ufficiale Bill Kramer, amministratore delegato dell’Academy, e Janet Yang, presidente dell’organizzazione.

A sostenere con forza l’introduzione di questa categoria è stato David Leitch, regista di Prova pericolo, affiancato da Chris O’Hara, coordinatore e progettista di stunt. “Le controfigure sono indispensabili in ogni tipo di film e rappresentano una parte cruciale della tradizione della nostra industria – ha dichiarato Leitch – Io e Chris O’Hara abbiamo lavorato a lungo per rendere realtà questo traguardo”.

DA CHAPLIN A CRUISE

Nel corso della cerimonia degli Oscar 2024, l’Academy ha voluto rendere omaggio alla comunità degli stunt con un emozionante montaggio video, che ha ripercorso oltre un secolo di acrobazie cinematografiche, da icone come Chaplin e Keaton fino a capolavori moderni come Mission: Impossible e Matrix. Oggi forse, l'attore che più di tutti porta avanti con coraggio la grande tradizione degli stuntman è sicuramente Tom Cruise che non si risparmia mai e si prepara a tornare sul grande schermo con nuove mirabolanti scene d'azione nel nuovo film di "Mission: Impossible". Ma esistono anche tanti altri grandi acrobati del cinema che sono più defilati e che grazie a questo riconoscimento troveranno maggiore visibilità.

L’ultima categoria aggiunta dall’Academy, nel 2024, è stata quella per la “Miglior direzione del casting”, che debutterà ufficialmente alla 98ª edizione degli Oscar, fissata per il 15 marzo 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles.

Per la 100esima edizione del Premio Oscar sicuramente ci saranno anche altre novità per celebrare una tappa importante di uno dei riconoscimenti più antichi e prestigiosi.