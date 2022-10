Presentata a Milano dalla Fisi la stagione 2022/2023 degli sport invernali, tra le star anche Sofia Goggia

La Fisi, Federazione Italiana Sport Invernali, ha presentato a Milano nel teatro Armani la stagione 2022/23, che avrà il culmine con i Mondiali. Si comincerà già da fine gennaio con il bob e lo skeleton a St. Moritz, e con lo slittino su pista ad Oberhof, in Germania. Spazio allo sci alpino dal 6 al 19 febbraio con la rassega di Courchevel-Meribel, quasi in contemporanea con il biathlon ad Oberhof. Si svolgeranno invece a Bakuriani, in Georgia, i mondiali di freestyle e snowboard, mentre sci di fondo, combinata nordica e salto con gli sci gareggeranno in Slovenia, a Planica. L’ultima rassegna iridata prevista è quello dello sci alpinismo a Boi Taull, in Spagna, dal 26 febbraio 2023

Nuove importanti collaborazioni

Nel corso dell’evento sono state annunciate due nuove collaborazioni di prestigio. EA7 Emporio Armani sarà il nuovo Official Technical Outfitter della Federazione Italiana Sport Invernali a partire dalla stagione 2022/2023. La collaborazione si protrarrà fino alle Olimpiadi Invernali Milano/Cortina 2026 e prevede la fornitura agli atleti di capi tecnici per le competizioni, così come di prodotti ed accessori per il tempo libero, da indossare lungo tutta la durata delle manifestazioni. Il guardaroba è stato appositamente studiato e si avvale delle più avanzate tecnologie per favorire le migliori prestazioni. La selezione si caratterizza per il colore grigio nelle sue diverse declinazioni, dal più scuro alle sfumature più chiare, sul quale campeggia la grande scritta a caratteri dorati “ITA” e tre pennellate grafiche nei colori della bandiera nazionale. Altro accordo annunciato è quello con Gruppo San Donato, primo gruppo ospedaliero italiano, della durata di 5 anni, in qualità di Technical & Scientific Partner. Sarà un punto di riferimento, per gli atleti agonisti, per gli esami di laboratorio e per sottoporsi a controlli Covid-19.

155 podi italiani nella Coppa del mondo 2021-2022

Quella della passata stagione è stata un’annata molto positiva per l’Italia, con 155 podi complessivi, risultato che apre a grandi aspettative per la stagione alle porte. Grande protagonista è stato lo sci alpino azzurro, che ha chiuso con 25 podi che hanno portato, tra l’altro, alle coppe di specialità vinte da Federica Brignone in supergigante e da Sofia Goggia in discesa. In campo maschile è stato invece Dominik Paris a recitare la parte del leone, con le due vittorie a Bormio e Kvitfjell, entrambe in discesa. Il team dello snowboard ha conquistato 16 podi, con Moioli, Sommariva, Coratti ed Hofer, mentre è stato dominio assoluto nello slittino su pista naturale con gli azzurri capaci di vincere tutte le coppe grazie ad Evelyn Lanthaler, Alex Gruber Pigneter/Clara nel doppio.