PrimaFestival, Mattia Stanga a RTL 102.5: “Grato ad Amadeus per l’opportunità, mi piacerebbe fare televisione”

Mattia Stanga è il conduttore del Prima Festival insieme a Daniele Cabras e a Paola e Chiara. Ospite di RTL 102.5, il tiktoker ha raccontato il debutto al Festival di Sanremo 2024 come conduttore del PrimaFestival.

«Al PrimaFestival ci stiamo divertendo tantissimo, Paola e Chiara sono pazze e le amo. Con Daniele Cabras ci conoscevamo, ci troviamo bene insieme e sono solo super grato ad Amadeus per questa opportunità. Noi veniamo dai social e non è così scontato, voglio continuare a fare quello che faccio con i social, ma mi piacerebbe anche fare televisione».

Biografia Mattia Stanga

Mattia Stanga è nato a Brescia nel 1998 ed è una macchina da risate. Da marzo 2020 è il volto rappresentativo dei POV di TikTok Italia grazie alla sua rappresentazione ironica ed estremamente reale di scene di vita quotidiana: è la mamma che spalanca le finestre mentre stai dormendo, il papà che fa il Tetris con le valigie prima di partire per le vacanze, è la tua prof, il tuo dentista...

Ma Mattia è tanto altro: ha condotto come inviato speciale le interviste backstage degli Eurovision Song Contest 2022 di Torino per TikTok. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo podcast Sei Stanga? che ha superato i 3 milioni di ascolti su Spotify. Nel 2023 è uscito il suo libro di risposte Chiedi - Io mai Stanga di rispondere. Mattia è ambassador di Pandora, Euronics, Giochi Preziosi per il rilancio di Canta Tu e collabora con molti brand del fashion e del lusso, come Prada.

A marzo 2023 viene nominato nei 100 Under 30 di Forbes per la categoria Social Media.A settembre 2023 approda su Sky 1 con la serie Stanga in the Sky, un format di intrattenimento legato ai programmi del palinsesto Sky. Scelto da Amadeus come conduttore del Prima Festival in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo.