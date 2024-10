Processo Open Arms: oggi il giorno della difesa, Salvini, qui a testa alta, scorta alla pm minacciata sui social

"Sono qui a testa alta per l’Italia e gli italiani", lo ha scritto sui social alla vigilia dell’ingresso nell’aula bunker, il vicepremier Matteo Salvini, imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per non aver fatto sbarcare nell’ estate del 2019, quando era ministro dell’Interno, 147 migranti che si trovavano a bordo della nave Open Arms da 19 giorni senza un porto sicuro. "Invece di bighellonare, l’Ong spagnola avrebbe dovuto andare nel suo Stato di bandiera" ha detto nella sua arringa, l’avvocata Giulia Bongiorno legale di Salvini. "Era evidente a tutti che aveva il dovere di andare in Spagna", ha aggiunto.

La ricostruzione della difesa

"Open arms non si è imbattuta casualmente nel barcone coi migranti né a indicare alla Ong la barca coi profughi fu Alarm Phone. La verità è che ci fu una consegna concordata, perché qualcuno ha dato indicazioni precise a Open Arms molto prima della segnalazione di Alarm Phone che, peraltro, non era corretta". Ne è certa l'avvocata Giulia Bongiorno, legale del ministro Matteo Salvini, sotto processo a Palermo con l'accusa di aver rifiutato illegittimamente lo sbarco alla nave Open Arms con 147 migranti a bordo. "Open Arms stava dirigendosi a Lampedusa e invece improvvisamente cambia direzione e comincia a pendolare in attesa - spiega - Alle 8 si registra una accostata, un cambio repentino di rotta e alle 8.30 un cambio di velocità. Cosa è accaduto?", si chiede la penalista che ipotizza che la ong spagnola avesse un "appuntamento" per prendere a bordo i profughi. Open Arms, secondo la ricostruzione della difesa di Matteo Salvini, avrebbe saputo in anteprima la rotta del barcone di migranti, riuscendo a trovarlo prima delle segnalazioni ufficiali. "Open Arms aveva rifiutato poco prima di aiutare un'altra Ong come Alan Kurdi", ha sostenuto Bongiorno. Sulla decisione del Tar del 10 agosto di consentire l'ingresso alla nave nelle nostre acque, la legale ha detto che questo non annullò il divieto di ingresso, ma risultava una richiesta di dare assistenza ai bisognosi a bordo.