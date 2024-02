Prove di disgelo tra Cina e Stati Uniti, ma Pechino non tratta su Taiwan; oggi incontro Blinken-Xi Jingping

NESSUN COMPROMESSO SU TAIWAN

La Cina non farà alcun compromesso su Taiwan. Non lascia spazio a interpretazioni la posizione espressa dal ministro degli esteri di Pechino Wang Yi davanti al segretario di stato americano Blinken. Per bocca del capo della diplomazia, la Cina evidenzia che “è necessario scegliere tra il dialogo e il confronto, tra la cooperazione e il conflitto”. Ma Pechino non tratta sul fatto che gli Stati Uniti non possano mettere il discussione il principio dell’Unica Cina e che debbano rispettarne la sovranità e l’integrità territoriale. Insomma, nessuna sponda alla voglia di indipendenza di Taiwan.





SERVE RESPONSABILITA'

Antony Blinken ha risposto ribadendo che serve responsabilità, lasciando canali aperti per il dialogo. Il segretario di stato americano ha affermato che “la competizione tra Cina e Stati Uniti va gestita in modo responsabile, tramite canali di comunicazione aperti, per garantire che la tensione non sfoci in conflitto". Blinken ha sottolineato che Washignton continuerà a ricorrere alla diplomazia per "tutelare interessi e valori degli americani". Secondo gli Stati Uniti, l'incontro è servito anche per parlare di una potenziale cooperazione tra le due superpotenze su sfide condivise. Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato Usa, ha definito l’incontro con Wang Yi “schietto e proficuo”.