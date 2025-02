"Quando sarai piccola" di Simone Cristicchi, il significato della canzone in gara a Sanremo 2025 Photo Credit: AgenziaFotogramma.it

Torna sul palco dell'Ariston con grande emozione, lo stesso su cui vinse con Ti regalerò una rosa. Anche nel 2025 Simone Cristicchi porta al Festival di Sanremo una storia delicata, con un testo capace di toccare le corde più profonde di ognuno di noi. Il brano si intitola Quando sarai piccola e affronta il tema del rapporto con i genitori, in particolare in quella fase della vita in cui hanno bisogno di noi, perchè anziani. L'artista romano indaga allora il legame tra un figlio e la madre malata. E proprio Cristicchi ha raccontato di aver preso spunto da un dato reale, un problema di salute avuto dalla mamma qualche anno fa.





IL SIGNIFICATO DI QUANDO SARAI PICCOLA

fa riferimento al ribaltamento dei ruoli che si vive con il passare dell'età dei propri genitori, che tornano un po' bambini di cui dobbiamo prenderci cura. Nel testo si intreccia poi il tema della memoria perduta, in bilico tra la tenerezza e la frustrazione del dover ripetere cose raccontate tante volte. La canzone restituisce la dolcezza dei gesti quotidiani, dal preparare la cena all'offrire il braccio per camminare. Ma anche il senso di impotenza rispetto all'inesorabile scorrere del tempo. E poi la nostalgia, la paura per il futuro, che porterà inevitabilmente anche alla morte. Il brano si chiude però con una parola semplice, quasi scontata, ma che dà il senso profondo di protezione: "".





LA SERATA DELLE COVER

Per la serata delle cover Simone Cristicchi ha scelto di interpretare un'altra canzone che ha a che fare con il farsi carico di qualcuno, con amore e dedizione:di Franco Battiato. A duettare con l'artista sarà la cantautrice Amara, che ha contribuito alla scrittura diha scritto Simone Cristicchi