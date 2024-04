Quasi mezzo milione di soldati russi sono morti o feriti dall'inizio dell'invasione in Ucraina

I numeri arrivano ancora una volta dall'esercito ucraino, invece che da quello russo. Dall'inizio dell'invasione lo Stato Maggiore di Kiev ha continuato a diffondere i dati delle vittime di entrambi gli schieramenti. L'ultimo riguarda le perdite russe e il numero dei feriti. In totale, sempre secondo Kiev, sarebbero oltre 450.000 i soldati russi morti o feriti in Ucraina dall'inizio del conflitto il 24 febbraio del 2022. Ancora lo Stato Maggiore ucraino, tramite un post su Facebook, ha reso noto che solamente nelle ultime 24 ore sarebbero stati uccisi o rimasti feriti più di ottocento soldati.





Tensioni sulle infrastrutture energetiche

La situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia è ormai da mesi complicata. Diversi attacchi russi mettono a rischio la sicurezza dell'impianto. E sempre sulla centrale lavora la propaganda di guerra: secondo la Russia le autorità ucraine "hanno bisogno di un incidente nucleare nei locali della centrale di Zaporizhzhia come pretesto per accusarci di atteggiamento irresponsabile nella sicurezza nucleare". Situazione simile per altri centri di produzione energetica ucraini, come quelli nella zona di Odessa, nell'Ucraina meridionale. Secondo le forze di difesa meridionali ucraine "la Russia ha effettuato un attacco notturno alle infrastrutture energetiche nelle regioni di Odessa e Mykolaiv" con un'ondata di droni.





Soluzione diplomatica lontana

Se in qualche occasione, negli ultimi mesi, una via negoziale è sembrata anche solo lontanamente percorribile, oggi sembra allontanarsi ancora più di prima. Volodymyr Zelensky ha bocciato l'idea di poter mettere fine rapidamente alla guerra effettuando forti concessioni territoriali alla Russia, affermando poi di aver invitato tramite degli intermediari Donald Trump a visitare il Paese, che si era detto in possesso di un piano per far terminare la guerra in poche ore. Trump avrebbe espresso interesse per la visita ma non si sarebbe comunque impegnato. Intanto, la Russia non parteciperà alla conferenza sulla pace in Ucraina organizzata dalla Svizzera il 15 e 16 giugno prossimi. Conferenza bollata dalla stessa Mosca come un "progetto americano".





La battaglia sul campo

I combattimenti intanto proseguono. Le forze russe hanno catturato il villaggio di Pervomaiske nella regione dell'Ucraina orientale di Donetsk dove i combattimenti duravano da un anno e mezzo. Proseguono intanto i bombardamenti da entrambe le parti: nella notte esplosioni sono state segnalate ancora nelle regioni di Odessa e Mykolaiv.