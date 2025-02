Raf a RTL 102.5: “Stasera, sul palco di Piazza Colombo, festeggiamo Self Control e tanti altri brani che hanno segnato questi 40 anni di carriera. Ci divertiremo molto”

Raf torna a Sanremo e questa sera sarà ospite al Suzuki Stage, il fuori palco del festival. Ospite di RTL 102.5 sul radio truck sanremese insieme a Matteo Campese e La Zac, Raf ha raccontato: «Tornare a Sanremo è come tornare in un posto dove si sono vissute tante emozioni, tra gioie e dolori. È sempre una sensazione forte. L’Ariston è il tempio della musica, ma anche gli hotel che ci hanno ospitato fanno parte dei ricordi».

SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY – TOUR TEATRALE

Self Control, uno dei suoi brani più iconici che ha segnato l’inizio della sua carriera, ha compiuto 40 anni. Per celebrare l’anniversario, Raf ha portato la sua musica nei club con Self Control 40th Anniversary e, da maggio, sarà in tour con SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY – TOUR TEATRALE, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M. Il tour partirà il 23 maggio 2025 dal Teatro Arcimboldi di Milano con un concerto in anteprima. Intanto, questa sera, sul palco di Piazza Colombo, Raf farà ballare tutti. «Stasera si ballerà, perché oltre a Self Control, che stiamo festeggiando in tour per il 40º anniversario, ci saranno anche altri pezzi. Quindi dico: preparatevi, perché stasera ci scateniamo! Ci divertiremo, ci divertiremo molto! È anche un anniversario speciale per me, perché Self Control è stato il mio primo singolo. Quindi, oltre a quello, non mancheranno anche le canzoni che in questi 40 anni hanno segnato il mio percorso».