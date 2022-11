Raffaele Morelli a RTL 102.5: “Negli occhi di Putin il gelo: può andare fino in fondo”

“ La paranoia è quella del ‘viviamo in un mondo malvagio e io lo devo distruggere per affermare la mia purezza’ “ , continua, “Infatti nelle sue parole si tratta di drogati, di persone naziste, sono tutte invenzioni che fanno vedere un vero delirio, il male intorno a lui perché il male è dentro di lui. Naturalmente questo suscita in noi un grande disagio perché è qualcosa a cui non eravamo abituati e non eravamo abituati a vederlo vis a vis. Lo spavento degli ucraini è anche il nostro ”.

E sulle pesanti minacce fatte da Putin ,Morelli aggiunge : “Teniamo presente che lui è andato avanti per la sua strada creando distruzione, morti, indifferente completamente a quello che è il dolore. Perché uno possa compiere queste atrocità, deve avere una caratteristica: allontanarsi completamente dal coinvolgimento, deve essere gelido. Se guardiamo gli occhi di Putin, questa sua espressione del viso ferma, decisa, questo gelo, sappiamo che può andare fino in fondo . Lo fermeranno, speriamo, le persone che è intorno”.

“Partiamo dal presupposto che vediamo irrompere una figura che ci ha lasciato alcune comunicazioni a cui non siamo mai stati abituati” – dice il Dottor Morelli – “ Il pensiero va subito ad Hitler . Quando dice parole come ‘chiunque si opporrà pagherà conseguenze mai viste ’, sono parole che ridondano dentro di noi. Vediamo apparire il male”.

Il Dottor Raffaele Morelli , psichiatra, è intervenuto questa mattina in diretta su RTL 102.5 durante Non Stop News con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro.

La solidarietà come farmaco





Il Dottore Raffaele Morelli aggiunge, poi, che la situazione vissuta in questi giorni in Ucraina ha inevitabilmente un impatto anche su di noi e sulle nostre paure.

“In questo momento la cosa importante è prendere contatto con la solidarietà, la solidarietà è un farmaco. Bisogna sapere che gli ucraini siamo noi e capire cosa possiamo fare per questa gente”, continua, “Li vediamo soffrire insieme a noi. Automaticamente nelle persone di una certa età si evocano i tempi passati della guerra. Lo vediamo per noi che eravamo ragazzi, per i nostri nonni, o intorno a noi, lo vediamo nella paura che accada qualcosa ai bambini”.

Sulle paure di tutti, Morelli conclude: “ Più di tutto temiamo che non si fermi lì e che per fermarlo qualcuno potrà metterlo con le spalle al muro. Ma questo lo potranno fare i nostri leader che stanno facendo cose straordinarie. Tutta l’Europa si sta coinvolgendo e reagendo perché il mostro che avevamo messo alle spalle adesso è qui. Quindi aumentano l’ansia, la depressione, le paura, l’insonnia e l’idea che non ne usciamo. Ho visto bambini ballare nei bunker, dobbiamo imparare dai bambini, staccare la mente e fare tutto ciò che possiamo fare per queste persone che stanno male.”