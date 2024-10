Ragazza di diciotto anni uccisa a coltellate in provincia di Bergamo, ritrovato all'alba il corpo

Il corpo della giovane è stato ritrovato all'alba di sabato mattina in un appartamento al terzo piano di via Nazionale, nella zona del Municipio di Costa Volpino, in provincia di Bergamo. I Carabinieri hanno fatto scattare le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti, il movente e le persone coinvolte. Si cerca in particolare, per il momento, tra le conoscenze più strette della vittima, una ragazza di diciotto anni di nazionalità italiana uccisa a coltellate. Il tutto sarebbe avvenuto nell'appartamento in cui è stato ritrovato il corpo, intorno all'una di notte. Dai primi riscontri non si tratterebbe di una rapina finita poi in omicidio, sul quale al momento indagano i carabinieri di Clusone e quelli del nucleo investigativo di Bergamo, che stanno effettuando i rilievi sul luogo del delitto.





La dinamica da ricostruire

La giovane sarebbe stata colpita con un coltello da cucina. A quel punto avrebbe tentato di uscire dall'appartamento, cadendo poi senza vita nei pressi delle scale del condominio di via Nazionale a Costa Volpino, nella bergamasca, dove il suo corpo è stato poi ritrovato all'alba. Nell'appartamento, da quanto si apprende, la vittima viveva insieme a sua madre, fuori casa al momento della tragedia. Secondo gli inquirenti, allo stato attuale "si esclude che l'omicidio sia maturato nel contesto familiare della vittima".





Le indagini

Da confermare ancora la notizia secondo cui, nella notte, la vittima si trovasse insieme a un'amica. La stessa che, dopo essersi allontanata per prendere da bere, avrebbe ritrovato il corpo al suo ritorno, avvisando poi una vicina di casa che avrebbe, senza successo, tentato di rianimare la diciottenne prima di dare l'allarme. Da confermare anche la presenza di una terza persona. La vittima avrebbe compiuto a breve diciannove anni.