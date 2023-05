Re Carlo III incontra i parlamentari. Prove generali dell'incoronazione, su cui emergono nuovi dettagli

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

È nella storica Westminster Hall che Re Carlo III e la consorte Camilla incontrano una delegazione delle Camere del Parlamento. Presenti i dirigenti di tutti i maggiori partiti, con i due speaker della Camera elettiva dei Comuni e di quella non elettiva dei Lord, oltre al Primo Ministro conservatore Rishi Sunak e al leader dell'opposizione laburista Keir Starmer. Un incontro che rappresenta una sorta di riconoscimento reciproco tra la monarchia e la democrazia costituzionale. Ma anche le prove generali dell’incoronazione formale di sabato prossimo, 6 maggio, quando nell’Abbazia di Westminster arriveranno duemila invitati da tutto il mondo.





L'ABITO DI GIORGIO VI E LA CORONA DI SANT'EDOARDO Svelati anche i primi dettagli sull'abito che indosserà il sovrano. Carlo III renderà omaggio alla tradizione con la veste in velluto cremisi che accompagnò il nonno, Re Giorgio VI, nel giorno della sua incoronazione nel 1937. La corona invece sarà quella di Sant’Edoardo, realizzata nel 1661 per l'incoronazione di Carlo II: un diadema d'oro 22 carati su cui sono incastonate 444 pietre preziose tra zaffiri, rubini, ametiste, topazi e acquamarine. A contornarlo una fascia in pelliccia d'ermellino. Un peso totale di più di due chili, tanto che il sovrano lo indosserà per meno di un'ora. Poi la corona verrà riposta nella Torre di Londra, in attesa della prossima incoronazione.