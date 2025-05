Referendum, Renzi: "Non resto per galleggiare"

Il premier impegnato in un tour elettorale per il "Sì"

"Resto se posso cambiare le cose, non resto per galleggiare". La frase di Renzi pronunciata durante il tour elettorale per il Sì al referendum, riporta in primo piano la domanda che dall'inizio fa da sfondo alla riforma costituzionale: se vince il No, il premier si dimette oppure resta a Palazzo Chigi. Interrogativo che si colloca in un dibattito sempre piu’ acceso, come ha dimostrato il duello di stamani a Nsn fra MariaStella Gelmini Fi e Deborah Serracchiani Pd. Nel frattempo torna in Commissione Bilancio il decreto fiscale, due norme non hanno la necessaria copertura. E torna il Ponte sullo Stretto. Con un emendamento alla Manovra targato Ap, che chiede che 'l'opera sia dichiarata infrastruttura prioritaria per l'interesse del Paese'.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti