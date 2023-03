Richiesta di ergastolo per Walter Biot. L'uomo è accusato di aver venduto alla Russia documenti top secret

La Procura Militare di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per l'ufficiale di Marina, Walter Biot, accusato di spionaggio per avere ceduto, nel marzo 2021, documenti classificati ad un funzionario dell'Ambasciata russa in Italia in cambio di denaro.

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Durante l'udienza, il rappresentante dell'accusa ha ricordato le testimonianze e le immagini di due telecamere nell'ufficio di Biot, dalle quali si vede l'ufficiale alla sua scrivania prendere una scatoletta da cui estrae un cellulare, inserire una scheda sd e fotografare lo schermo del pc e documenti cartacei. L’uomo fu poi arrestato nel parcheggio di in un centro commerciale subito dopo aver incontrato un funzionario dell’Ambasciata russa in Italia, al quale avrebbe rivenduto le foto in cambio di denaro.

IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI "TOP SECRET"

Secondo quanto sostiene l’accusa, tra i 19 documenti fotografati da Biot ce ne sarebbero alcuni Nato secret, riservatissimi, e uno Top secret. Inoltre, i testimoni nel corso del dibattimento hanno sottolineato come i documenti in questione riguardavano alcuni la lotta all'Isis mentre altri mostravano debolezze e criticità dell'Alleanza Nato, specie dal punto di vista navale e marittimo. 'Falle' che sarebbero poi emerse proprio durante la crisi in Ucraina e l'invasione russa.

IL TIMORE DI ALTRI DOCUMENTI

Da qui la richiesta di ergastolo basata sull’accusa di "elevato grado d’infedeltà e capacità criminale basata su un triste tornaconto venale”. Il timore è che questi 19 documenti siano solo la punta dell’iceberg e che quella del 30 marzo del 2021 è stata solo una delle operazioni scoperte, non si esclude ce ne siano state altre.