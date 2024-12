Rinvenuta la salma di Nicholas Cudini, friulano morto in Colombia mentre guidava una moto d'acqua

La Marina colombiana ha recuperato il corpo dello studente friulano Nicholas Cudini , 26 anni, di Pocenia ( Udine ), che risultava disperso dopo un incidente in mare avvenuto lunedì, vicino all'isola di Cholón, a sud di Cartagena de Indias , nei Caraibi , dove si trovava in vacanza. Secondo la prima ricostruzione, Cudini studente alla Santa Clara University , in California , era in sella a una moto d'acqua, che guidava, insieme con un amico italiano, quando si è scontrato con un'imbarcazione in transito. Chi era con lui è riemerso, e lanciato l’allarme. L'incidente si è verificato verso le 16 e 30 locali di lunedì 2 dicembre. Dopo quasi 24 ore di ricerche è arrivata la triste notizia. Nicholas Cudini è morto affogato nelle acque di Cartagena de Indias , la principale destinazione turistica colombiana.

Il comunicato ufficiale

"Dopo più di 22 ore di ricerca, unità dei Guardiacosta della Armada de Colombia hanno recuperato il corpo senza vita di Nicholas Cudini, cittadino italiano di 26 anni che era scomparso dalla sera di lunedì" ha scritto la Armada in una nota ufficiale, come riportato dal quotidiano colombiano El Heraldo. Il corpo del ragazzo è stato recuperato e portato al molo di Cartagena ed è stato poi trasferito all'obitorio di medicina legale per l'autopsia, che determinerà le cause esatte del decesso. "La marina colombiana si rammarica della morte del cittadino italiano e porge le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari", si legge in una nota, che "invita inoltre i navigatori e i turisti che visitano le località dei Caraibi colombiani in questo periodo dell'anno a informare tempestivamente le autorità su qualsiasi evento o situazione che rappresenti un rischio per la vita in mare".

Chi era

Originario del paese della Bassa friulana, ex studente dell'Istituto tecnico Zanon, Cudini si era trasferito negli Stati Uniti per studiare all'università californiana di Santa Clara. Militava nella squadra di calcio dell'ateneo come centrocampista. Il pallone era la sua grande passione. Aveva giocato anche con le selezioni giovanili dell'Udinese. Il club bianconero ha espresso così il suo cordoglio: "Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Nicholas Cudini, ex giocatore delle giovanili bianconere. Da parte del club la vicinanza ai famigliari in questo difficile momento."