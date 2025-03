Rkomi a RTL 102.5: “Mi sto focalizzando su un nuovo progetto a cui tengo molto e non vedo l’ora di presentarlo a tutti”

Rkomi è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per raccontare le emozioni e le sensazioni della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, alla quale ha partecipato con il brano “Il ritmo delle cose”. Musicalmente ricercatissimo, grazie alla co-produzione di Katoo, Shablo e Luca Faraone, il brano ricorda il meglio dell'elettronica europea, con atmosfere sofisticate. Questo tipo di sonorità è una novità assoluta nel repertorio di Rkomi, che non si è tirato indietro davanti alla sfida costruendo un brano di grande intensità e impatto. Quella che in apparenza potrebbe sembrare una semplice canzone d'amore, infatti, nasconde in sé profonde riflessioni sulla vita, sulla società di oggi e le sue aspettative, sull'impossibilità di dare un ordine al caos che ci circonda. Soprattutto, è un ragionamento a voce alta sul senso del mestiere dell'artista, in un continuo saliscendi emotivo che non permette mai di riposare sugli allori. Ai microfoni di RTL 102.5, Rkomi ha raccontato: «Sto molto bene, è un bellissimo momento per me adesso. Sanremo è una settimana in grado di prenderti e stravolgerti».





Il tour nei palazzetti e un nuovo progetto

Rkomi ha annunciato un’altra grande novità che lo vedrà protagonista nel 2025: il suo tour nei palazzetti. I primi appuntamenti saranno il 18 ottobre all’Unipol Arena di Bologna, il 21 ottobre all’Unipol Forum di Assago (MI) e il 25 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, per tre concerti speciali che uniranno le due anime dell’artista, quella genuinamente rap e quella più musicale. «Questa settimana farò presente delle cose a chi mi vuole bene, altre sono già successe. Ad esempio, i palazzetti ad ottobre. Ora mi sto focalizzando molto su questo progetto, un disco a cui voglio un mondo di bene e che non vedo l’ora di far uscire e presentare a tutti, sicuramente prima dell’estate. “Il ritmo delle cose” farà parte del progetto più grande per me e che rappresenterà tutto quello che è successo in questi nove anni fortunati della mia vita. Sto ripercorrendo la mia strada dalla mia prima casa e dal mio quartiere, che è Calvairate, fino a dove sono ora» ha dichiarato l’artista in diretta su RTL 102.5.