Rkomi a RTL 102.5: “Rispetto a 3 anni fa sono maturato e mi sono preso sul serio”

Rkomi, tra gli artisti più amati e premiati della sua generazione, partecipa al 75esimo Festival di Sanremo con il brano “Il ritmo delle cose”. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5, in compagnia di Fulvio Giuliani, Cecilia Songini e Nicoletta Deponti, Rkomi ha raccontato le sue emozioni durante la prima serata del Festival della canzone italiana, tenutasi ieri sera: «Io sono contento di essermi riconosciuto successivamente quando ho guardato quei 10 secondi dell’esibizione e mi sono detto “L’ho fatto davvero”. Non sono però contento di aver sbagliato delle note, perché non avrei voluto fare neanche un minimo errore però va bene, nessuno si è accorto. Sono sciocchezze, ma sono per migliorare. Comunque io ho studiato, ho guardato gli scorsi Festival di Sanremo, e ho notato che si sbaglia sempre e secondo me questa voglia di perfezionare le cose va di pari passi con la tecnologia: tendiamo ad esser perfetti in tutto e per tutto. Dobbiamo lasciarci andare un po’ di più. L’attitudine a volte fa ancora di più il suo lavoro rispetto alle note perfette e anche i concetti, i contenuti dei brani, sono importanti». «Rispetto al Sanremo di 3 anni fa mi sento diversissimo e sarà sempre così. Sono cresciuto, ho compiuto 30 anni e mi sono preso sul serio. C’è stata una fase più pesante, poi mi sono ri-alleggerito ma sono diverso rispetto a prima, voglio cose diverse e sono meno favorevole ai convenevoli. Anche i rapporti sono minori, sono più giusti e reali, anche per non prendere in giro gli altri» ha aggiunto Rkomi nel corso di “Password” su RTL 102.5.





La passione per il Muay thai

«Domani mattina a Sanremo ci sarà una corsetta organizzata da noi. Io sono andato ad allenarmi in Thailandia, ti dicono ci troviamo alle ore 5.30 del mattino, facciamo 5km e poi ci si allena altre due ore. Loro, scherzosamente, ti prendono in giro inseguendoti in motorino. A me piace tanto allenarmi, mi fa stare bene ed è l‘unica cosa sana che mi porto dietro. Mi piace correre e nuotare, di solito faccio Muay thai, che consiste in calci, pugni, ginocchiate e gomitate. Per questo sport serve un fisico asciutto» racconta Rkomi ai microfoni di RTL 102.5.