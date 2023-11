Roma, accoltella alla gola un ragazzo a Piazza Bologna. Arrestato ventinovenne

È accaduto tutto nella notte a Roma, in zona Piazza Bologna, fuori da un pub. È qui che avrebbe avvicinato due ragazzi, secondo le prime ricostruzioni chiedendo informazioni stradali, con in mano una rosa. I due avrebbero provato ad allontanarlo. Ma l'uomo ha estratto un coltello e ha colpito uno dei due giovani alla gola. L’aggressore è un cittadino marocchino di 29 anni senza fissa dimora, che già in passato era stato segnalato alle autorità per aver infastidito alcuni passanti. Un episodio era accaduto a Ponte Mammolo, un altro nella zona di Piazzale delle Province.





ESCLUSO IL TERRORISMO

Quando è stato arrestato, con l’accusa di tentato omicidio, aveva ancora con sé il coltello sporco di sangue. Un gesto, il suo, apparentemente senza alcun movente. Sull'episodio sono al lavoro anche gli uomini della Digos ma al momento non emerge nulla che possa far pensare ad un atto di terrorismo o di emulazione. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Intanto la vittima, un ragazzo di 32 anni, è ricoverato al Policlinico Umberto I, dove è stato portato nella notte per essere operato d'urgenza. Si trova ancora lì. Le sue condizioni sono gravi.