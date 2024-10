Roma-Dinamo Kiev di Europa League oggi alle 18.45: radiocronaca integrale in diretta su RTL 102.5 Photo Credit: agenziafotogramma.it

Ivan Juric si gioca la permanenza sulla panchina giallorossa. Dybala a riposo, giocherà Soulè

Oggi, giovedì 24 ottobre 2024, torna in campo l'Europa League. In diretta su RTL 102.5 a partire dalle ore 18.45 sarà possibile seguire la radiocronaca integrale di Roma-Dinamo Kiev. Roma-Dinamo Kiev: Juric si gioca tutto Per Ivan Juric la partita di oggi pomeriggio assomiglia all'ultima spiaggia: l'allenatore croato si gioca tutto o quasi. In caso di sconfitta, infatti, appare complicato ipotizzare una sua permanenza sulla panchina giallorossa. L'ambiente spinge per il (clamoroso) ritorno di Daniele De Rossi, anche se ieri il tecnico ha ostentato serenità: "A me non manca nulla, per me qui c'è la situazione perfetta. Con il direttore, Ghisolfi, parlo tutti i giorni e sento la sua fiducia. Posso attaccarmi alle scuse, ma è da deboli". La Roma - che nelle ultime 17 gare ha vinto solo due volte - è reduce dalla sconfitta di misura contro l'Inter. Gli ultimi tre punti sono arrivati il 29 settembre, quando superò, non senza fatica, il Venezia. La falsa partenza della Roma in Europa League Il percorso della Roma in Europa League fin qui è stato assai complicato: al debutto il pareggio casalingo contro l'Athletic Bilbao, poi addirittura la sconfitta con gli svedesi dell'Elfsborg. Dunque, per Svilar e compagni l'obiettivo non può che essere la vittoria. Il turnover di Juric Tante le novità di formazione per oggi pomeriggio, a partire dall'assenza di Dybala, che inizierà dalla panchina. Al suo posto giocherà titolare il connazionale Soulè. In difesa, davanti a Svilar, debutterà Hummels, che completerà il terzetto difensivo con Ndicka e Hermoso. In mediana dovrebbe esserci spazio per Pisilli e Le Fée, con Angelino e Abdulhamid sugli esterni. In avanti con l'inamovibile Dovbyk ci saranno Baldanzi e il già citato Soulè. Dunque, panchina in vista anche per Mancini (febbricitante), Cristante, Konè e per il capitano Pellegrini. L'avversario La Dinamo Kiev, allenata da Shovkovskyi, è in vetta alla classifica nel campionato ucraino, con 25 punti racimolati nelle prime nove partite. In Europa League le prime due giornate sono andate male. Prima la sconfitta rotonda per 3-0 in casa contro la Lazio (che stasera sfiderà il Twente), poi quella esterna per 2-0 contro i tedeschi dell'Hoffenheim.

