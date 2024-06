Roma, stop agli artisti di strada in centro. Via del Corso dal 2025 potrebbe diventare pedonale

Le proteste dei residenti e commercianti

sta per entrare in vigore l'ordinanza che vieta le esibizioni di artisti in alcune zone della città. Il testo è pronto, manca solo il passaggio in giunta municipale per renderlo operativo. L'obiettivo è chiaro: permettere sì l'esibizione degli artisti di strada, ma limitare i luoghi del centro per via dell'altissimo numero di violazioni riscontrate dalla polizia locale. Dunque, fino al 31 dicembre 2025 ae nell'ambito della zona a traffico limitato Tridente è istituito "".





Il precedente dei Måneskin

Il I Municipio prepara la stretta in ragione dei tanti esposti e segnalazioni presentati nel corso dei mesi da residenti e commercianti. "i", ha detto la presidente del Primo Municipio,. Intanto, il prossimo punto all'ordine del giorno dovrebbe essere la pedonalizzazione di via del Corso, un provvedimento che potrebbe arrivare per il 2025, ma che dovrà essere discusso anche con il dipartimento Mobilità sostenibile e con la polizia locale per le ripercussioni sulla viabilità delle strade limitrofe.





Negli ultimi anni tanti artisti hanno provato a emulare i Måneskin, la band che prima di esplodere in Italia con X Factor e il Festival di Sanremo e, a livello mondiale, all'Eurovision Song Contest aveva mosso i primi bassi proprio in via del Corso, nel centro della Capitale.