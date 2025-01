RTL 102.5 è la radio più ascoltata, con 5.708.000 italiani che la seguono ogni giorno. L’intero sistema composto da RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia viene ascoltato ogni giorno da 7.959.000 milioni di italiani.





RTL 102.5 si conferma la radio più seguita anche nel 2024, con 5.708.000 ascoltatori al giorno. Questo dato è certificato dall’ultima rilevazione, un primato conquistato circa 20 anni fa e che chiude positivamente la stagione degli ascolti ERA, prima della partenza della nuova rilevazione Audiradio.





“RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia – radiovisioni sempre in diretta e in simulcast su tutte le piattaforme – costituiscono un sistema consolidato, in grado di garantire agli investitori ascolti costanti pari a 7.959.000 al giorno”, dichiara Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo RTL 102.5.